Микаутадзе набрал 10 очков против Португалии в фэнтези Евро. У него гол и пас

Форвард Грузии Жорж Микаутадзе помог выиграть матч 3-го тура Евро (2:0).

Он забил с пенальти сам второй мяч и отдал голевую передачу Хвиче Кварацхелии на первый гол.

Таким образом, Микаутадзе набрал 10 очков за матч в фэнтези-турнире Евро: +4 за гол, +3 за голевую передачу, а также +3 за то, что провел на поле полный матч.

Микаутадзе в составе на 3-й тур у 1060 (3,69%) фэнтези-менеджеров.

4-й тур в фэнтези Евро-2024 начнется 29 июня в 19:00 мск, когда стартует первый матч 1/8 финала Швейцария – Италия. Перед плей-офф всем игрокам доступно безлимитное количество замен.