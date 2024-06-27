Микаутадзе набрал 10 очков против Португалии в фэнтези Евро. У него гол и пас

Теги Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Фэнтези Жорж Микаутадзе Футбол

Форвард Грузии Жорж Микаутадзе помог выиграть матч 3-го тура Евро (2:0).

Он забил с пенальти сам второй мяч и отдал голевую передачу Хвиче Кварацхелии на первый гол. 

Таким образом, Микаутадзе набрал 10 очков за матч в фэнтези-турнире Евро: +4 за гол, +3 за голевую передачу, а также +3 за то, что провел на поле полный матч.

Микаутадзе в составе на 3-й тур у 1060 (3,69%) фэнтези-менеджеров.

4-й тур в фэнтези Евро-2024 начнется 29 июня в 19:00 мск, когда стартует первый матч 1/8 финала Швейцария – Италия. Перед плей-офф всем игрокам доступно безлимитное количество замен.

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