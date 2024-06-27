Де Брюйне про 0:0 с Украиной: «Пытались выиграть, но знали, что можем пропустить и вылететь с Евро. Иногда нужно идти на риск, а иногда действовать умно»

Теги Сборная Украины по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне высказался об игре сборной Бельгии на Евро-2024.

После матча с Украиной в 3-м туре (0:0) бельгийцы заняли второе место в группе E и вышли в 1/8 финала. Ранее Бельгия обыграла Румынию (2:0) и уступила Словакии (0:1).

«Мы выложились на полную в трех матчах. Команда бежала до 95-й минуты. Все хотят выигрывать матчи, и мы пытались сделать это на поле, но не смогли.

У нас было тяжелое начало в первом матче. Украина – сложный соперник, и они тоже были опасны.

Мы пытались выиграть матч и имели возможности забить гол до 90-й минуты. Но мы не хотели рисковать с угловым, потому что знали, что можем пропустить гол и тогда вылетим с Евро. Иногда нужно идти на определенный риск, а иногда нужно действовать умно, и сегодня я предпочел быть умным», – сказал полузащитник сборной Бельгии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Играть на 0-0 и тянуть время против сборной, которой Румыния заколотила 3 гола, — это позор. К счастью, карма существует, и теперь вы вылетите в 1/8 от французов. Сегодняшняя игра — полное неуважение к своим болельщикам.
+10
-4
+6
Ответ adriano_070
Играть на 0-0 и тянуть время против сборной, которой Румыния заколотила 3 гола, — это позор. К счастью, карма существует, и теперь вы вылетите в 1/8 от французов. Сегодняшняя игра — полное неуважение к своим болельщикам.
Грузия Португалии тоже забила 2, но это не значит, что Португалия прям плоха. У всех бывают такие матчи. А Украина сегодня смотрелась не хуже совсем Бельгии, и забей они гол, никто бы не удивился. Это футбол .
+4
-1
+3
Победить хотел, такое ощущение, только Кевин)
+2
0
+2
Ответ asasa85
Ссыкуны ! Вот и попали на Францию, а могли на Голландию .
да с такой помойной игрой им уже не важно будет от кого вылетать.
+3
-1
+2
Ссыкуны ! Вот и попали на Францию, а могли на Голландию .
+2
-1
+1
Ответ adriano_070
Играть на 0-0 и тянуть время против сборной, которой Румыния заколотила 3 гола, — это позор. К счастью, карма существует, и теперь вы вылетите в 1/8 от французов. Сегодняшняя игра — полное неуважение к своим болельщикам.
Так они не играли на 0:0. Первый тайм равный, второй до 70 прижали, не забили и решили сыграть осторожно
+1
0
+1
В 1/8 никто и не вспомнит как они играли. 1 матч - любой исход возможен
0
0
0
Ответ adriano_070
Играть на 0-0 и тянуть время против сборной, которой Румыния заколотила 3 гола, — это позор. К счастью, карма существует, и теперь вы вылетите в 1/8 от французов. Сегодняшняя игра — полное неуважение к своим болельщикам.
Вопросы нужно задавать Украине, которая выпустила 3 цз под Лукаку, хотя Украине нужна была победа
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий