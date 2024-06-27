Де Брюйне про 0:0 с Украиной: «Пытались выиграть, но знали, что можем пропустить и вылететь с Евро. Иногда нужно идти на риск, а иногда действовать умно»

Кевин де Брюйне высказался об игре сборной Бельгии на Евро-2024.

После матча с в 3-м туре (0:0) бельгийцы заняли второе место в группе E и вышли в 1/8 финала. Ранее Бельгия обыграла Румынию (2:0) и уступила (0:1).

«Мы выложились на полную в трех матчах. Команда бежала до 95-й минуты. Все хотят выигрывать матчи, и мы пытались сделать это на поле, но не смогли.

У нас было тяжелое начало в первом матче. Украина – сложный соперник, и они тоже были опасны.

Мы пытались выиграть матч и имели возможности забить гол до 90-й минуты. Но мы не хотели рисковать с угловым, потому что знали, что можем пропустить гол и тогда вылетим с Евро. Иногда нужно идти на определенный риск, а иногда нужно действовать умно, и сегодня я предпочел быть умным», – сказал полузащитник сборной Бельгии.

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