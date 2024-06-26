«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 18 матчей: 14 побед, 4 ничьих, общий счет – 36:6

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт Мэйчжоу Хакка Футбол

Китайский клуб Леонида Слуцкого не проигрывает 18 матчей подряд.

«Шанхай Шеньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакка» (3:0) в 16-м туре китайской Суперлиги.

В 18 играх при Слуцком «Шанхай» одержал 14 побед и 4 раза сыграл вничью, общий счет – 36:6.

Команда экс-тренера сборной России занимает 2-е место в таблице чемпионата Китая, на 2 балла отставая от «Шанхай Порт».

Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая. 21 июня «Шанхай Шеньхуа» выиграл матч 1/16 финала Кубка страны.

Смотрите на Спортсе следующий домашний матч «Шанхая» Слуцкого – 6 июля против «Шаньдун Тайшань». Игру прокомментируют Артем Терентьев и Иван Зуенко.

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35 комментариев
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Удачи Леониду! Импонирует, что не сидит на месте, а пробует себя на прочность в разных обстоятельствах и... чемпионатах.
+66
-3
+63
И при такой серии идут вторыми в чемпионате. Второе Шанхайское дерби против лидера СИПГа будет огненным.
+53
-1
+52
Ответ Stazzz
Удачи Леониду! Импонирует, что не сидит на месте, а пробует себя на прочность в разных обстоятельствах и... чемпионатах.
Да он и на месте то никогда не сидит. Так, качается))
+33
-1
+32
Если у команды разница голов 36:6, то по ударам должно быть 120:80 -- для полной нормы
+25
-1
+24
А вы чё думали к вам физрук типа Саутгейта едет?!
+23
-3
+20
Тупо Император
+16
-1
+15
Тем временем Мостовой: Слуцкий — шут гороховый. Его забудут, а меня будут помнить (с)
+9
0
+9
А я напомню что китайские букмекеры, как и Мостовой, после назначения Леонида не давали шансов Шанхаю окончить чемпионат выше пятого места.
Сейчас конечно рано говорить, но очень надеюсь на место в тройке, а уж выиграть чемп вобще бомба была бы!
Удачи Слуцкому!
+8
0
+8
Кто-то сможет остановить эту китайскую машину?
+6
0
+6
Царь Леонид!
+6
0
+6
При такой статистике они только вторые, веселый там ччемпионат
+6
0
+6
Ответ LimonAd
И при такой серии идут вторыми в чемпионате. Второе Шанхайское дерби против лидера СИПГа будет огненным.
Даже интересно у какого из Шанхаев останется больше пороха на протяжении всего сезона !
+4
0
+4
Ответ Tsamourlidis_mufc
Тем временем Мостовой: Слуцкий — шут гороховый. Его забудут, а меня будут помнить (с)
Помнить будут и того и другого, но есть НЮАНС
+4
0
+4
Если бы Слуцкий тренировал Реал Мадрид, он бы тоже добился успеха. Просто раньше в Европе ему приходилось тренировать откровенно слабые команды.
+4
-2
+2
Ответ LimonAd
И при такой серии идут вторыми в чемпионате. Второе Шанхайское дерби против лидера СИПГа будет огненным.
Когда матч?
+2
0
+2
Ответ Slider Mcculighan
Когда матч?
17.08 написано. На спортсе так написано))
+1
0
+1
СЛУЦКИЙ - МОЛОДЕЦ !
+1
0
+1
Жаль что чемп не возьмут.С портом бороться на дистанции нереально.У команды, которая в среднем трешку в каждом матче отгружает ,нет соперников ,которые могут её сдержать
+1
0
+1
Ответ Сергей Лимонников
17.08 написано. На спортсе так написано))
Пфф,это когда ещё!
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Ответ Александр Охотко
Жаль что чемп не возьмут.С портом бороться на дистанции нереально.У команды, которая в среднем трешку в каждом матче отгружает ,нет соперников ,которые могут её сдержать
Предстоит ещё одна личная встреча. Первую (в Суперкубке) ШШ выиграл, вторую - чуть не выиграл.
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Ответ Super Flux
Лёня Слуцкий когда работал в ДЮСШ Олимпия (Волгоград) - попался на растлении малолетних футболистов. Его жена бегала по инстанциям, пытаясь доказать, что ее муж - психически больной, так как его собирались посадить на зону. Ей повезло, что он не насиловал детей, а только ласкал их своим ртом, так что его признали невменяемым. После чего просто положили на полгода в дурку. Там Слуцкого били током и пичкали лекарствами. Вроде вылечили. Еще пару лет после этого он нигде не работал, пока его не подобрал тонущий Уралан. Весь Волгоград помнит эту историю, все футболисты тоже (так как многие из той Олимпии до сих пор играют и вертятся в футбольных кругах). Все российские футболеры не уважают Лёню (в ЦСКА его презирали абсолютно все, начиная с Игнашевича и заканчивая Мамаевым). Что бы его не избили и не обоссали прямо на тренировке, он назначает себе в помощники суровых быдланов типа Овчинникова, Онопко, Шустикова. А теперь Лёня Слуцкий, жирный трусливый педофил, который любит письки мальчиков (и сдавать матчи тереку) - продался в анальное рабство китайским коммунякам. Позорище.
Понятно. Вам в голову не приходило...копье?
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Ответ Клирик
А я напомню что китайские букмекеры, как и Мостовой, после назначения Леонида не давали шансов Шанхаю окончить чемпионат выше пятого места. Сейчас конечно рано говорить, но очень надеюсь на место в тройке, а уж выиграть чемп вобще бомба была бы! Удачи Слуцкому!
Почему в тройке, а не в двойке? Сейчас конкурент с третьего места отстаёт от ШШ аж на восемь очков.
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Ответ Виктор Дземизашвили
а взял команду на каком месте?
в прошлом году была пятая, но выиграла Кубок
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Ответ Виктор Дземизашвили
а взял команду на каком месте?
В 22м году 10 были, в 23м - 5ые
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Ответ Виктор Дземизашвили
а взял команду на каком месте?
В межсезонье и сразу выиграл суперкубок
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Ответ Виктор Дземизашвили
а взял команду на каком месте?
с предсезонки
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Ответ LimonAd
И при такой серии идут вторыми в чемпионате. Второе Шанхайское дерби против лидера СИПГа будет огненным.
а взял команду на каком месте?
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36 и 6 -- Шанхай здорового человека )
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Леонид Завоеватель
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GOAT
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