«Шанхай» Слуцкого продлил серию без поражений до 18 матчей: 14 побед, 4 ничьих, общий счет – 36:6
Китайский клуб Леонида Слуцкого не проигрывает 18 матчей подряд.
«Шанхай Шеньхуа» разгромил «Мэйчжоу Хакка» (3:0) в 16-м туре китайской Суперлиги.
В 18 играх при Слуцком «Шанхай» одержал 14 побед и 4 раза сыграл вничью, общий счет – 36:6.
Команда экс-тренера сборной России занимает 2-е место в таблице чемпионата Китая, на 2 балла отставая от «Шанхай Порт».
Напомним, в первом официальном матче в новой должности Слуцкий выиграл Суперкубок Китая. 21 июня «Шанхай Шеньхуа» выиграл матч 1/16 финала Кубка страны.
Смотрите на Спортсе следующий домашний матч «Шанхая» Слуцкого – 6 июля против «Шаньдун Тайшань». Игру прокомментируют Артем Терентьев и Иван Зуенко.
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Сейчас конечно рано говорить, но очень надеюсь на место в тройке, а уж выиграть чемп вобще бомба была бы!
Удачи Слуцкому!