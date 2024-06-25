«Динамо» Махачкала арендовало Ангбана из «Сочи» с правом выкупа
Викторьен Ангбан перешел из «Сочи» в «Динамо» Махачкала.
27-летний воспитанник «Челси» перешел в сочинский клуб летом 2021 года из французского «Метца».
В минувшем сезоне Мир РПЛ ивуариец провел семь матчей и не отметился результативными действиями.
«Арендовали Ангбана на предстоящий сезон с правом выкупа. Футболист уже приступил к тренировкам с командой», – сказал президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев.
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