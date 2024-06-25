«Динамо» Махачкала арендовало Ангбана из «Сочи» с правом выкупа

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Викторьен Ангбан перешел из «Сочи» в «Динамо» Махачкала.

27-летний воспитанник «Челси» перешел в сочинский клуб летом 2021 года из французского «Метца».

В минувшем сезоне Мир РПЛ ивуариец провел семь матчей и не отметился результативными действиями.

«Арендовали Ангбана на предстоящий сезон с правом выкупа. Футболист уже приступил к тренировкам с командой», – сказал президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев.

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3 комментария
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Раньше у Гаджиева во всех командах был Бенуа Анбгва (если не ошибаюсь ), а теперь есть Ангбан !
+11
0
+11
Ответ redwhiteteam
Раньше у Гаджиева во всех командах был Бенуа Анбгва (если не ошибаюсь ), а теперь есть Ангбан !
может Гаджиев до сих пор думает, что это Бенуа?
+2
0
+2
По отзывам говорили что Ангбан топ, Гаранин тот же. Но после крестов не смог много играть..
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