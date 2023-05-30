«Сочи» продлил контракт с Ангбаном до 2026 года
Викторьен Ангбан продлил контракт с «Сочи».
Новое соглашение ивуарийского полузащитника с клубом рассчитано до 2026 года.
Викторьен Ангбан перешел в «Сочи» в июле 2021 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за команду 7 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: pfcsochi.ru
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