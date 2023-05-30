«Сочи» продлил контракт с Ангбаном до 2026 года

Викторьен Ангбан продлил контракт с «Сочи».

Новое соглашение ивуарийского полузащитника с клубом рассчитано до 2026 года.

перешел в « » в июле 2021 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за команду 7 матчей в Мир , не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: pfcsochi.ru

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте