«Сочи» продлил контракт с Ангбаном до 2026 года

Теги премьер-лига Россия Викторьен Ангбан Сочи Футбол

Викторьен Ангбан продлил контракт с «Сочи».

Новое соглашение ивуарийского полузащитника с клубом рассчитано до 2026 года.

Викторьен Ангбан перешел в «Сочи» в июле 2021 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за команду 7 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: pfcsochi.ru

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