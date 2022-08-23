У хавбека «Сочи» Ангбана разрыв крестообразной связки. Он перенесет операцию в Барселоне

У футболиста «Сочи» Викторьена Ангбана подтвердилась серьезная травма.
По итогам медосмотра у 25-летнего полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.
Ивуариец будет прооперирован в Барселоне, после чего начнет процесс реабилитации.
Инцидент с повреждением Ангбана произошел на 70-й минуте матча против «Ростова» (2:2), когда против него в подкате сыграл полузащитник Даниил Уткин. Игрок дончан не был наказан какой-либо карточкой, хотя коллеги подзывали главного судью Владислава Безбородова к монитору ВАР.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ хавбек сочинской команды провел 6 матчей (все – в стартовом составе). Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.