У хавбека «Сочи» Ангбана разрыв крестообразной связки. Он перенесет операцию в Барселоне

У футболиста подтвердилась серьезная травма.

По итогам медосмотра у 25-летнего полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.

Ивуариец будет прооперирован в Барселоне, после чего начнет процесс реабилитации.

Инцидент с повреждением Ангбана произошел на 70-й минуте матча против (2:2), когда против него в подкате сыграл полузащитник . Игрок дончан не был наказан какой-либо карточкой, хотя коллеги подзывали главного судью к монитору ВАР.

В нынешнем сезоне Мир хавбек сочинской команды провел 6 матчей (все – в стартовом составе). Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.