Обзор матча Шотландия — Венгрия, группы A на Евро 2024, 23.06.2024

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Сборная Венгрии обыграла Шотландию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы А, которая проходила в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу венгерской команды.

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В очном противостоянии шотландцы и венгры определяли кто вслед за Польшей покинет турнир после группового этапа, а кто сможет сохранить шансы на проход в ⅛ финала. Ничья не устраивала никого, поэтому встреча обещала быть бескомпромиссной и боевой.

Венгры, от которых ожидали большего на этом Евро, начали турнир с двух поражений. Если проигрыш от Германии был ожидаем, то неудача в стартовой игре против Швейцарии сразу сильно осложнила жизнь команде Марко Росси.

Шотландцы ,начав с разгромного поражения от Германии 1:5 в матче открытия турнира, затем показали добротную игру во втором туре и сумели набрать одно очко с швейцарцами.

Начало игры получилось спокойным — команды явно не спешили рисковать и идти большими силами в атаку.

Первый удар в матче нанесли венгры — на 7-й минуте Бендегуз Болла, следуя трендам этого чемпионата Европы, решил пробить издалека, но голкипер шотландцев и английского “Норвича” Ангус Ганн хоть и не с первого раза, но забрал мяч в руки.

В дальнейшем на поле шла только борьба, о чем свидетельствовали две желтые карточки в составе венгерской команды — предупреждения от аргентинского рефери Факундо Тельо получили Каллум Стайлз и Вилли Орбан.

На 41-й минуте Орбан уже отметился у чужих ворот — после навеса Доминика Собослаи со штрафного защитник ворвался в свободную зону, но пробил головой чуть неточно, и мяв буквально облизал перекладину.

Больше ничего интересного в первом тайме не произошло, и команды отправились на перерыв.

На второй тайм команды вышли без изменений в составе, что удивило, так как в свои действия на поле Шотландии и Венгрии необходимо было вносить коррективы, если они хотят в плей-офф. Статистика по ожидаемым голам xG после первого тайма была просто удручающей — 0 у шотландцев и 0,33 у венгров.

Впрочем, и вторая половина встречи началась по тому же сценарию — много борьбы и миним остроты у ворот. Так, желтую карточку получил Скотт Мактоминей, которая стала для него второй на Евро — в случае бы выхода своей сборной в ⅛ финала, полузащитник “Манчестер Юнайтед” игру бы пропустил из-за дисквалификации.

На 71-й минуте в игре случилась продолжительная пауза — после подачи со стандарта в исполнении венгров в штрафной площади Шотландии произошло массовое столкновение, и на газоне оказалось сразу несколько футболистов. Больше всех досталось игроку сборной Венгрии и “Ференцвароша” Барнабашу Варге, и его унесли на носилках.

В такой скучной манере игра докатилась до последних десяти минут, в которые команды уж точно должны были идти ва-банк. Венгры больше контролировали мяч, но британцы острее контратаковали, но зачастую залезали в положение вне игры.

На 79-й минуте произошел весьма спорный эпизод, который мог бы повлиять на судьбу команд на Евро — Стюарт Армстронг убежал к воротам венгров, и получил по ногам от Орбана. Почему-то свисток арбитра промолчал, и пенальти не был назначен.

В связи с паузой к основному времени матча было добавлено аж десять минут, поэтому у соперников еще был шанс исправить ситуацию. Обе команды раскрылись, и наконец-то появились моменты. Первый из них был у Доминика Собослаи, который вошел в штрафную справа и пробил в нижний угол — вышло прямо во вратаря Шотландии.

Тут же еще более опасный момент не реализовал Кевин Чобот, который тоже ворвался в штрафную по правому краю, пробил в дальний угол, но угодил в штангу.

В последние минуты шотландцы буквально осадили ворота венгерской команды, но нанести решающий укол у команды Стива Кларка не получилось.

А венгры в свою очередь убежали в контратаку, в которой им удалось забить столь важный гол и вырвать победу! После углового у своих владений венгерские футболисты вынесли мяч и довели его до противоположных ворот, где финальную точку поставил все тот же Чобот — 1:0.

Таким образом, Шотландия занимает последнее место в группе и покидает турнир, а Венгрия с тремя очками финиширует на третьей позиции и ждет завершения всего группового этапа Евро, чтобы узнать попадет ли она в плей-офф.

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Шотландия – Венгрия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
23 июня, 22.00, «МХП-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 90+10 Чобот.
ШотландияГанн, Ралстон (Маклин, 83), Хэнли, Маккенна, Хендри, Робертсон (Морган, 89), Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 76), Мактоминей, Гилмор (Кристи, 83), Адамс (Шенкленд, 76).
ВенгрияГулачи, Болла (Чобот, 86), Орбан, Ботка, Дардаи (Салаи, 74), Керкез (Надь, 86), Стайлз (Надь, 61), Шаллаи, Собослаи, Шафер, Варга (Адам, 74).
Предупреждения:
Стайлз (18), Орбан (26), Шафер (44), Мактоминей (50), Кляйнхайслер (75), Чобот (90+11).
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