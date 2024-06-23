Обзор матча Шотландия — Венгрия, группы A на Евро 2024, 23.06.2024

Сборная Венгрии обыграла Шотландию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы А, которая проходила в Штутгарте на стадионе «МХП-Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу венгерской команды.

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В очном противостоянии шотландцы и венгры определяли кто вслед за Польшей покинет турнир после группового этапа, а кто сможет сохранить шансы на проход в ⅛ финала. Ничья не устраивала никого, поэтому встреча обещала быть бескомпромиссной и боевой.

Венгры, от которых ожидали большего на этом Евро, начали турнир с двух поражений. Если проигрыш от Германии был ожидаем, то неудача в стартовой игре против Швейцарии сразу сильно осложнила жизнь команде Марко Росси.

Шотландцы ,начав с разгромного поражения от Германии 1:5 в матче открытия турнира, затем показали добротную игру во втором туре и сумели набрать одно очко с швейцарцами.

Начало игры получилось спокойным — команды явно не спешили рисковать и идти большими силами в атаку.

Первый удар в матче нанесли венгры — на 7-й минуте Бендегуз Болла, следуя трендам этого чемпионата Европы, решил пробить издалека, но голкипер шотландцев и английского “Норвича” Ангус Ганн хоть и не с первого раза, но забрал мяч в руки.

В дальнейшем на поле шла только борьба, о чем свидетельствовали две желтые карточки в составе венгерской команды — предупреждения от аргентинского рефери Факундо Тельо получили Каллум Стайлз и Вилли Орбан.

На 41-й минуте Орбан уже отметился у чужих ворот — после навеса Доминика Собослаи со штрафного защитник ворвался в свободную зону, но пробил головой чуть неточно, и мяв буквально облизал перекладину.

Больше ничего интересного в первом тайме не произошло, и команды отправились на перерыв.

На второй тайм команды вышли без изменений в составе, что удивило, так как в свои действия на поле Шотландии и Венгрии необходимо было вносить коррективы, если они хотят в плей-офф. Статистика по ожидаемым голам xG после первого тайма была просто удручающей — 0 у шотландцев и 0,33 у венгров.

Впрочем, и вторая половина встречи началась по тому же сценарию — много борьбы и миним остроты у ворот. Так, желтую карточку получил Скотт Мактоминей, которая стала для него второй на Евро — в случае бы выхода своей сборной в ⅛ финала, полузащитник “Манчестер Юнайтед” игру бы пропустил из-за дисквалификации.

На 71-й минуте в игре случилась продолжительная пауза — после подачи со стандарта в исполнении венгров в штрафной площади Шотландии произошло массовое столкновение, и на газоне оказалось сразу несколько футболистов. Больше всех досталось игроку сборной Венгрии и “Ференцвароша” Барнабашу Варге, и его унесли на носилках.

В такой скучной манере игра докатилась до последних десяти минут, в которые команды уж точно должны были идти ва-банк. Венгры больше контролировали мяч, но британцы острее контратаковали, но зачастую залезали в положение вне игры.

На 79-й минуте произошел весьма спорный эпизод, который мог бы повлиять на судьбу команд на Евро — Стюарт Армстронг убежал к воротам венгров, и получил по ногам от Орбана. Почему-то свисток арбитра промолчал, и пенальти не был назначен.

В связи с паузой к основному времени матча было добавлено аж десять минут, поэтому у соперников еще был шанс исправить ситуацию. Обе команды раскрылись, и наконец-то появились моменты. Первый из них был у Доминика Собослаи, который вошел в штрафную справа и пробил в нижний угол — вышло прямо во вратаря Шотландии.

Тут же еще более опасный момент не реализовал Кевин Чобот, который тоже ворвался в штрафную по правому краю, пробил в дальний угол, но угодил в штангу.

В последние минуты шотландцы буквально осадили ворота венгерской команды, но нанести решающий укол у команды Стива Кларка не получилось.

А венгры в свою очередь убежали в контратаку, в которой им удалось забить столь важный гол и вырвать победу! После углового у своих владений венгерские футболисты вынесли мяч и довели его до противоположных ворот, где финальную точку поставил все тот же Чобот — 1:0.

Таким образом, Шотландия занимает последнее место в группе и покидает турнир, а Венгрия с тремя очками финиширует на третьей позиции и ждет завершения всего группового этапа Евро, чтобы узнать попадет ли она в плей-офф.

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