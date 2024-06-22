Умер бывший врач «Спартака» Юрий Васильков. Ему было 76
Сегодня ушел из жизни Юрий Васильков.
Бывший врач «Спартака» скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.
«Юрий Сергеевич работал в «Спартаке» с 1983 по 1985, с 1989 по 2002 и с 2006 по 2008 годы. За это время красно-белые десять раз становились чемпионами страны, трижды выигрывали Кубок.
Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям…
ФК «Спартак» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится в заявлении клуба.
Добрый доктор - Васильков.