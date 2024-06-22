Умер бывший врач «Спартака» Юрий Васильков. Ему было 76

Теги Спартак премьер-лига Россия Юрий Васильков Футбол

Сегодня ушел из жизни Юрий Васильков.

Бывший врач «Спартака» скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

«Юрий Сергеевич работал в «Спартаке» с 1983 по 1985, с 1989 по 2002 и с 2006 по 2008 годы. За это время красно-белые десять раз становились чемпионами страны, трижды выигрывали Кубок.

Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям…

ФК «Спартак» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», – говорится в заявлении клуба.

18 комментариев
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Покойся с миром.
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Ушла эпоха из жизни ТОГО САМОГО "Спартака". Покойтесь с миром.
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Царство небесное 🙏🙏🙏
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Светлая память доктору! Кстати, бромантановый скандал случился в период его отсутствия в Спартаке
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Он ещё был врачом сборной России. Ламповое время было. Начало нулевых. Эх. Эпоха ушла
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Как жаль… Васильков всегда ассоциировался с лучшими годами Спартака . Соболезнования близким .
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Эх, целая эпоха ушла. Покойся с миром. А начинал ещё при Бескове, дальше Романцев/ Ярцев, даже Лаудрупа застал. Был в тени, но его вклад в победы огромный. Сколько людей вылечил, буквально на ноги поставил и не только в Спартаке, но и в сборной. Был не просто врач, а реально спаситель! В Динамо кстати с Романцевым уходил и он же вылечил Тьяго Сильву от тубика.
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Очень жаль...легенда. немногих представителей его профессии в спорте знают и уважают
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Легенда отечественной спортивной медицины... Земля пухом..
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Помним и скорбим
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светлая память
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Глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного. Покойся с миром.
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царствие небесное
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Весь Спартак лечить готов
Добрый доктор - Васильков.
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Соболезнования родным и близким !!! Вечная память !!! Царствия Небесного !!!
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Царство небесное!!
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Больше человек с Большой буквы... Он многих вылечил многим помог. И если мне память не изменяет кому-то спас жизнь в самолёте на высоте. Пусть тебе земля будет пухом и царствие небесное.Вечная память
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Ответ Gestor_36
Легенда отечественной спортивной медицины... Земля пухом..
Вы правы!Столько лет работал.МУЖИК и ЧЕЛОВЕК!Помяну пивком прямо сейчас...Покойся с миром,Юрий Сергеевич!
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