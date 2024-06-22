Роберто Мартинес о Роналду: «Он привносит опыт, голы и моменты. Криштиану забил 130 голов в 208 матчах за сборную, говорить больше не о чем»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Турции по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес рассказал, какую роль Криштиану Роналду играет в команде.

Сборная Португалии встретится с командой Турции во втором туре группового этапа Евро-2024. Игра состоится сегодня, 22 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени. 

«Роналду нанес три удара по воротам, больше всех в первом туре. Он завершитель, игрок штрафной. У нас часто появляется свободное пространство, потому что Криштиану находится в штрафной. Он очень важный футболист для нас.

Мы не из тех команд, которые играют прямолинейно, длинными передачами вперед, мы хотим заходить на последнюю треть поля вшестером или всемером. 

Криштиану играл за сборную на шести чемпионатах Европы. Он привносит опыт, голы и моменты. Не нужно думать о его физической форме или о том, где он играл в прошлом сезоне. Он забил 130 голов в 208 матчах за национальную сборную, и я думаю, что говорить больше не о чем», – сказал главный тренер сборной Португалии. 

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27 комментариев
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Ответ werowolf-gears
Мартинес буквально попугай. Или эти высказывания часть контракта?
Задали вопрос, он ответил
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Ответ Men77
Че он каждый день об этом говорит. Вызвал и вызвал, значит ответственность на тебе. А тут постоянно оправдывается.
А может, просто отвечает на провокационные вопросы?
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Ответ CrishForever
А может, просто отвечает на провокационные вопросы?
Ну так отвечать можно проще и короче, что "я главный тренер, я так решил, и это не обсуждается". А не расписывать простыню из википедии, сколько сыграл, сколько забил и т.д.
Выглядит так, что в случае , если Роналду не оправдает ожидания, он соломку себе стелит, типа "я не мог его не вызвать, он столько сыграл, столько забил".
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Че он каждый день об этом говорит. Вызвал и вызвал, значит ответственность на тебе. А тут постоянно оправдывается.
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Ответ Отец Абду
Тренер Португалии превратился в Пирса Моргана, Великого Алонсо, в каждом интервью облизывает 🍑 Криша:)
А может Роберто Мартинес и есть Великий Алонсо? уж больно смахивает своими подлизываниями🤣
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Гюлер сегодня покажет дрыг-ноге как надо играть.. Хе..
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Правильно, краткость - сестра таланта! Кто больше забил и продолжает это делать, тот и лучший. А лучшие должны играть.
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Уважаемый Роберто! Как именно вы его будете менять в случае необходимости?
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Ответ Данил Садыков
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Ответ Максим Кутузов
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Ответ SAF22
в конце-концов, кто, если не Рон? На переправе коней не меняют
А на кого там менять? Лучший из молодых - Леау - и так играет, а кто там еще?
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