Роберто Мартинес о Роналду: «Он привносит опыт, голы и моменты. Криштиану забил 130 голов в 208 матчах за сборную, говорить больше не о чем»

Роберто Мартинес рассказал, какую роль Криштиану Роналду играет в команде.

встретится с командой во втором туре группового этапа Евро-2024. Игра состоится сегодня, 22 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Роналду нанес три удара по воротам, больше всех в первом туре. Он завершитель, игрок штрафной. У нас часто появляется свободное пространство, потому что Криштиану находится в штрафной. Он очень важный футболист для нас.

Мы не из тех команд, которые играют прямолинейно, длинными передачами вперед, мы хотим заходить на последнюю треть поля вшестером или всемером.

играл за сборную на шести чемпионатах Европы. Он привносит опыт, голы и моменты. Не нужно думать о его физической форме или о том, где он играл в прошлом сезоне. Он забил 130 голов в 208 матчах за национальную сборную, и я думаю, что говорить больше не о чем», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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