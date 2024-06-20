Сергеев вряд ли перейдет в «Локо». Возвращение форварда в Крылья Советов» более вероятно

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев вряд ли перейдет в «Локомотив».

Летом «Зенит» планирует подписать нападающего и рассматривает варианты как из клубов Мир РПЛ, так и из зарубежных лиг. При подписании форварда возрастут шансы на то, что Иван Сергеев покинет клуб.

Однако, по информации Sports, переход Сергеева в «Локомотив» кажется маловероятным – более возможным считается возвращение форварда в «Крылья Советов».

В минувшем сезоне Сергеев отметился 6 голами и 3 ассистами в 26 матчах за «Зенит» в Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.

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30 комментариев
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Лучше Изидора отправить обратно в Локо или в те же Крылья. Сергеев как нап. с паспортом - топчик.
+42
-5
+37
Ответ deligy
Комментарий скрыт
"Большая газпромовская зарплата Сергеева" - 1 млн евро в год
"Маленькая самарская зарплата Писарского" - 800 тыс евро в год
Вот такие пироги))
+37
-2
+35
А мне кажется что ему еще дадут шанс. И все разговоры про его слив, тупые слухи.
+27
-2
+25
Ответ Злодей Спб
Лучше Изидора отправить обратно в Локо или в те же Крылья. Сергеев как нап. с паспортом - топчик.
Мне кажется, что в рамках сделки по Глушенкову было прописано условие бонусом для Локо: ни при каких обстоятельствах Изидор не должен приближаться к базе Локомотива. Никогда.
+15
0
+15
Оставьте Сергеева, отпустите Изидора. Зачем велосипед выдумывать.
+16
-2
+14
Дай Бог ... Мы будем рады возвращению Вани !
+8
0
+8
Ответ Костас Костофы
Просрал ваня 3 года карьеры, запал на бабки. А они теперь дешевые. И теперь он хоть и чемпиен, а по факту неудачник.
Офигеть! 2 золотых медали, Кубок, 30 с чем то голов в чемпионате - и это просрал 3 года? Я иногда не понимаю местных икспЭрдов.. А кто тогда не просрал???
+7
0
+7
Ваня приятный парень, но выше головы не прыгнуть, спасибо за голы и удачи, оставил сугубо положительные эмоции.
+6
0
+6
Такой джокер самим нужон 🤗
+5
0
+5
Ответ gustavo1097
Особенно в последнем матче видели, какой он топчик) ни в пустые ворота, ни по мячу
Мне больше запомнилось, как он забил золотой гол в прошлом сезоне с передачи Мантуана в матче со Спартаком.

А так, у любого футболиста бывают неудачные матчи. Вон Кассьерра вообще целый сезон косячил, а в этом - лучший бомбардир :)
+3
0
+3
Ответ КрыСавец
Дай Бог ... Мы будем рады возвращению Вани !
Понимаю. Но думаю, что эта "новость" не более, чем наброс (или фантазии, если сказать несколько корректнее) от авторов этого сайта.
+3
0
+3
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Зенит скоро сам будет решать кому из игроков где играть.
Как и любая другая команда, у всех в межсезонье трансферы и перестройки.
+1
0
+1
Зенит скоро сам будет решать кому из игроков где играть.
+4
-3
+1
Ответ Злодей Спб
Лучше Изидора отправить обратно в Локо или в те же Крылья. Сергеев как нап. с паспортом - топчик.
Особенно в последнем матче видели, какой он топчик) ни в пустые ворота, ни по мячу
+2
-1
+1
Даёшь Изидора в Крылья! В Самаре хорошо, тепло, самое то для теплолюбивого...
+2
-1
+1
Ответ Piterboll
А мне кажется что ему еще дадут шанс. И все разговоры про его слив, тупые слухи.
Сейчас на лавке зенита большая конкуренция
+4
-3
+1
Ваня в последних матчах немного сдал, надеюсь, что это временно.
По-футбольному умный игрок, может ещё пригодится Зениту.
+1
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Иван такова спортивная жизнь!
В любом случае,останешься или перейдёшь в другой клуб тебе уважение!
+1
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Его бы в ЦСКА на замену Чалову, если тот уйдёт...
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Ответ San9
"Большая газпромовская зарплата Сергеева" - 1 млн евро в год "Маленькая самарская зарплата Писарского" - 800 тыс евро в год Вот такие пироги))
А у сычевого сколько? Ужас, конечно. С такой личкой на банке сидеть
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Сергеев прошел рос футбол как компьютерную игру со 2-ой до премьер лиги и все выиграл. Лучше новою игру за границей проходить .
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Ответ Злодей Спб
Лучше Изидора отправить обратно в Локо или в те же Крылья. Сергеев как нап. с паспортом - топчик.
А зачем он Крыльям?(Изидор) У нас и своего добра навалом.Вон Писарский сидит,своего часа дожидается.
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Ну если Сергеев вернётся в Крылья, то менеджменту Крыльев можно будет поставить большой жирный плюс. А Писарского в Зенит. У Зенита же первоочередное право на его трансфер по условиям контракта за 100 млн. руб. Ну вот пусть забирают ))
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Ответ Злодей Спб
Лучше Изидора отправить обратно в Локо или в те же Крылья. Сергеев как нап. с паспортом - топчик.
Ну или в Сочи
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