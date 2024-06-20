Сергеев вряд ли перейдет в «Локо». Возвращение форварда в Крылья Советов» более вероятно

Иван Сергеев вряд ли перейдет в «Локомотив».

Летом «Зенит» планирует подписать нападающего и рассматривает варианты как из клубов Мир РПЛ, так и из зарубежных лиг. При подписании форварда возрастут шансы на то, что Иван Сергеев покинет клуб.

Однако, по информации Sports, переход Сергеева в «Локомотив» кажется маловероятным – более возможным считается возвращение форварда в «Крылья Советов».

В минувшем сезоне Сергеев отметился 6 голами и 3 ассистами в 26 матчах за «Зенит» в Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.

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