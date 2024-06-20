Газзаев о России на Евро: «Вопрос виртуальный, спорт – наука точная. Играем не с лучшими командами мирового футбола, нужно быть готовыми к возвращению на международную арену»
Валерий Газзаев отказался оценивать шансы сборной России на чемпионате Европы.
«Это вопрос виртуальный, на него нельзя ответить однозначно. Я не могу сказать, что мы бы точно вышли из группы или точно из нее не вышли. Спорт – наука точная, тут нельзя опираться на виртуальные данные.
Я не могу гадать о том, как бы наша команда выступила на Евро-2024. Наша сборная не принимала участия в отборочных групповых турнирах, поэтому мне сложно рассуждать о возможных перспективах нашей команды на чемпионате Европы.
К тому же наша национальная команда играет не с лучшими командами мирового футбола. Конечно, хорошо, что сборная развивается и существует.
Рано или поздно мы снова попадем на международную арену, к возвращению на которую мы должны быть готовы», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.