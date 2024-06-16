Вратарь Венгрии Гулачи о матче с Германией: «Для немцев это будет гостевая игра, думаю. Наши болельщики очень изобретательны в покупке билетов»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу болельщики Петер Гулачи Евро-2024 РБ Лейпциг ахахаха Футбол

Петер Гулачи надеется на поддержку болельщиков Венгрии в матче с Германией.

Сборная Венгрии сыграет с Германией в рамках группового этапа Евро-2024 в среду, 19 июня. В первой игре турнира венгры уступили Швейцарии со счетом 1:3.

«Наши болельщики очень изобретательны, когда дело касается покупки билетов. Думаю, что для вас [сборной Германии] это будет гостевой матч.

В Венгрии уже несколько недель царит футбольная эйфория, и мы этому очень рады. Поддержка наших болельщиков заряжает энергией, можно это  почувствовать и также воспользоваться этим. Это дает нам импульс», – сказал голкипер «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии.

2 комментария
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Вам это никак не поможет,оборона слишком дырявая
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