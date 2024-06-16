Вратарь Венгрии Гулачи о матче с Германией: «Для немцев это будет гостевая игра, думаю. Наши болельщики очень изобретательны в покупке билетов»

Петер Гулачи надеется на поддержку болельщиков Венгрии в матче с Германией.

сыграет с Германией в рамках группового этапа в среду, 19 июня. В первой игре турнира венгры уступили Швейцарии со счетом 1:3.

«Наши болельщики очень изобретательны, когда дело касается покупки билетов. Думаю, что для вас [сборной Германии] это будет гостевой матч.

В Венгрии уже несколько недель царит футбольная эйфория, и мы этому очень рады. Поддержка наших болельщиков заряжает энергией, можно это почувствовать и также воспользоваться этим. Это дает нам импульс», – сказал голкипер « » и сборной Венгрии.