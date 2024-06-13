Клопп посетит концерт Тейлор Свифт на «Энфилде»: «Впервые иду туда не на футбол»

Юрген Клопп сообщил, что посетит концерт Тейлор Свифт на «Энфилде».

«Вернулся в Ливерпуль, пришло время для Тейлор! Итак, три вещи, которые я должен был сделать сегодня... Хотя нет, две. Стрижка у Умута и поездка на «Энфилд».

Впервые я иду на «Энфилд» не на футбол, а на трибуны и буду смотреть Тейлор Свифт. Давайте отправимся на стадион и проведем хорошую или даже потрясающую ночь. Увидимся там, пока!» – сказал экс-тренер «Ливерпуля» в видео в инстаграме.