Клопп посетит концерт Тейлор Свифт на «Энфилде»: «Впервые иду туда не на футбол»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Тейлор Свифт Футбол

Юрген Клопп сообщил, что посетит концерт Тейлор Свифт на «Энфилде».

«Вернулся в Ливерпуль, пришло время для Тейлор! Итак, три вещи, которые я должен был сделать сегодня... Хотя нет, две. Стрижка у Умута и поездка на «Энфилд».

Впервые я иду на «Энфилд» не на футбол, а на трибуны и буду смотреть Тейлор Свифт. Давайте отправимся на стадион и проведем хорошую или даже потрясающую ночь. Увидимся там, пока!» – сказал экс-тренер «Ливерпуля» в видео в инстаграме.

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18 комментариев
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Что в ней такого
+13
-5
+8
Ответ atomio
ну, на данный момент "мода" )) не смотря на то, что она действительно талантлива. совсем недавно мода была на билли айлиш, насколько понял уже прошла
Свифт известна по меньшей мере с 2013 года.
+4
-1
+3
Клопп предал Хэви-метал
+1
0
+1
1) SWIFT — писатель
2) SWIFT — общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи
3) SWIFT — певица
+1
0
+1
Ответ cektor
Что в ней такого
ну, на данный момент "мода" )) не смотря на то, что она действительно талантлива. совсем недавно мода была на билли айлиш, насколько понял уже прошла
+2
-1
+1
Ответ Н.Ф.
1) SWIFT — писатель 2) SWIFT — общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 3) SWIFT — певица
3) SWIFT - язык программирования
4) SWIFT - певица
+1
0
+1
Молодец, теперь можно и на концерт и в паб, пивка спокойно выпить)
0
0
0
Она сейчас болеет и... сопли свои, жуёт...
0
0
0
Ответ atomio
ну, на данный момент "мода" )) не смотря на то, что она действительно талантлива. совсем недавно мода была на билли айлиш, насколько понял уже прошла
слава богу, это вообще трэшак был
+4
-4
0
Ответ atomio
ну, на данный момент "мода" )) не смотря на то, что она действительно талантлива. совсем недавно мода была на билли айлиш, насколько понял уже прошла
Свифт уже лет 15 популярна, причем тут мода
0
0
0
Ответ cektor
Что в ней такого
Она сопли жуёт.
0
0
0
Ответ Н.Ф.
1) SWIFT — писатель 2) SWIFT — общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 3) SWIFT — певица
4) SWIFT — модель ноутбуков Acer )
0
0
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