Мбаппе – самый популярный игрок фэнтези Евро-2024. Джуда берут чаще всех из полузащитников, Доннарумму – среди вратарей
Продолжается сбор команд для фэнтези-турнира по Евро-2024.
За два дня до старта турнира по чемпионату Европы самый популярный игрок в состава фэнтези-менеджеров – форвард сборной Франции Килиан Мбаппе (стоимость – 9,5). Его выбрали 45.23% игроков. Второй по популярности – нападающий Англии Харри Кейн (9,5), у него 25.92% выбора. Это два самых дорогих игрока в турнире.
Так выглядят пятерки самых популярных игроков без учета футболистов с наименьшей стоимостью на позиции, которых берут в состав, чтобы заполнить место и сэкономить.
Вратари
Джанлуиджи Доннарумма, Италия (6) – 15.67%
Кун Кастельс, Бельгия (5,5) – 7,97%
Мануэль Нойер, Германия (6,5) – 7,29%
Ян Зоммер, Швейцария (6) – 6,20%
Андрей Лунин, Украина (6) – 6,17%
+ Игор Векич, Словения (4,5) – 11,86%
Защитники
Антонио Рюдигер, Германия (6) – 16.56%
Вирджил ван Дейк, Нидерланды (6,5) – 12.84%
Федерико Димарко, Италия (6,5) – 11.89%
Йозуа Киммих, Германия (6,5) – 10.84%
Йошко Гвардиол, Хорватия (6) – 10.11%
+ Насер Алийи, Албания (4,5) – 24.26%
Георгий Гвелесиани, Грузия (4,5) – 23.91%
Полузащитники
Джуд Беллингем, Англия (8,5) – 18.08%
Тони Кроос, Германия (7) – 14.56%
Кевин де Брюйне, Бельгия (8,5) – 14.55%
Бруну Фернандеш, Португалия (9) – 11.24%
Фил Фоден, Англия (8,5) – 10.48%
Нападающие
Килиан Мбаппе, Франция (9,5) – 45.23%
Харри Кейн, Англия (9,5) – 25.92%
Криштиану Роналду, Португалия (8,5) – 15.78%
Артем Довбик, Украина (7,5) – 15.48%
Ромелу Лукаку, Бельгия (8,5) – 15.05%.
Дедлайн для сбора команд на Евро-2024 – 22:00 мск в пятницу, 14 июня.