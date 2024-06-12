Мбаппе – самый популярный игрок фэнтези Евро-2024. Джуда берут чаще всех из полузащитников, Доннарумму – среди вратарей

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Продолжается сбор команд для фэнтези-турнира по Евро-2024.

За два дня до старта турнира по чемпионату Европы самый популярный игрок в состава фэнтези-менеджеров – форвард сборной Франции Килиан Мбаппе (стоимость – 9,5). Его выбрали 45.23% игроков. Второй по популярности – нападающий Англии Харри Кейн (9,5), у него 25.92% выбора. Это два самых дорогих игрока в турнире.

Так выглядят пятерки самых популярных игроков без учета футболистов с наименьшей стоимостью на позиции, которых берут в состав, чтобы заполнить место и сэкономить.

Вратари

Джанлуиджи Доннарумма, Италия (6) – 15.67%

Кун Кастельс, Бельгия (5,5) – 7,97%

Мануэль Нойер, Германия (6,5) – 7,29%

Ян Зоммер, Швейцария (6) – 6,20%

Андрей Лунин, Украина (6) – 6,17% 

+ Игор Векич, Словения (4,5) – 11,86%

Защитники

Антонио Рюдигер, Германия (6) – 16.56%

Вирджил ван Дейк, Нидерланды (6,5) – 12.84%

Федерико Димарко, Италия (6,5) – 11.89%

Йозуа Киммих, Германия (6,5) – 10.84%

Йошко Гвардиол, Хорватия (6) – 10.11% 

+ Насер Алийи, Албания (4,5) – 24.26%

Георгий Гвелесиани, Грузия (4,5) – 23.91%

Полузащитники

Джуд Беллингем, Англия (8,5) – 18.08%

Тони Кроос, Германия (7) – 14.56%

Кевин де Брюйне, Бельгия (8,5) – 14.55%

Бруну Фернандеш, Португалия (9) – 11.24%

Фил Фоден, Англия (8,5) – 10.48%

Нападающие

Килиан Мбаппе, Франция (9,5) – 45.23%

Харри Кейн, Англия (9,5) – 25.92%

Криштиану Роналду, Португалия (8,5) – 15.78%

Артем Довбик, Украина (7,5) – 15.48%

Ромелу Лукаку, Бельгия (8,5) – 15.05%.

Дедлайн для сбора команд на Евро-2024 – 22:00 мск в пятницу, 14 июня

7 комментариев
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Ответ Канат1976
Как же упал средний уровень вратарей,если доннарума,который слабо играет ногами и на выходе,и единственный его сильный скилл это игра на ленточке,находится в топе!
Фэнтези и уровень игры вратарей - совершенно не связанные вещи, тут важно, чтобы он был первым номером, т.е. точно сыграл, а конкретно с Доннаруммой дело в сопернике на первый тур - сборной Албании, Италия вслед за Германией вторая по вероятности сыграть на 0. Плюс возможно из-за цены, есть киперы которые стоят 6,5 (например, Нойер) и если их взять, то вовсе сложно собрать играбельный состав.
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Как же упал средний уровень вратарей,если доннарума,который слабо играет ногами и на выходе,и единственный его сильный скилл это игра на ленточке,находится в топе!
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Я может глупость сделал, не взяв Беллингема и поставив Дембеле, но посмотрим. Может химия между Мбаппе и его коллегой по ПСЖ сработает на турнире.
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Ответ Канат1976
Как же упал средний уровень вратарей,если доннарума,который слабо играет ногами и на выходе,и единственный его сильный скилл это игра на ленточке,находится в топе!
Это же фэнтэзи. Люди берут часто самых известных игроков
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Ответ guizzy
Фэнтези и уровень игры вратарей - совершенно не связанные вещи, тут важно, чтобы он был первым номером, т.е. точно сыграл, а конкретно с Доннаруммой дело в сопернике на первый тур - сборной Албании, Италия вслед за Германией вторая по вероятности сыграть на 0. Плюс возможно из-за цены, есть киперы которые стоят 6,5 (например, Нойер) и если их взять, то вовсе сложно собрать играбельный состав.
А на второй и третий тур его менять? В фэнтези надо смотреть на турнирную сетку прежде всего, а не на один тур
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