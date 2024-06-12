Приске стал тренером «Фейеноорда», контракт – на 3 года. Датчанин дважды подряд выиграл чемпионат Чехии со «Спартой»
Бриан Приске назначен главным тренером «Фейеноорда».
47-летний специалист подписал с нидерландским клубом контракт, рассчитанный до середины 2027 года.
Датчанин приступит к выполнению обязанностей 1 июля. Он сменит на посту главного тренера Арне Слота, который перешел в «Ливерпуль» после ухода Юргена Клоппа.
Последние два сезона Приске возглавлял пражскую «Спарту». В своей первый год на посту главного тренера он завоевал с клубом первый за девять лет титул чемпиона Чехии. В прошедшем сезона «Спарта» вновь стала чемпионом, а также выиграла Кубок Чехии.