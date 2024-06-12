Приске стал тренером «Фейеноорда», контракт – на 3 года. Датчанин дважды подряд выиграл чемпионат Чехии со «Спартой»

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд высшая лига Чехия Кубок Чехии Спарта Прага трансферы Арне Слот Бриан Приске Футбол

Бриан Приске назначен главным тренером «Фейеноорда».

47-летний специалист подписал с нидерландским клубом контракт, рассчитанный до середины 2027 года.

Датчанин приступит к выполнению обязанностей 1 июля. Он сменит на посту главного тренера Арне Слота, который перешел в «Ливерпуль» после ухода Юргена Клоппа.

Последние два сезона Приске возглавлял пражскую «Спарту». В своей первый год на посту главного тренера он завоевал с клубом первый за девять лет титул чемпиона Чехии. В прошедшем сезона «Спарта» вновь стала чемпионом, а также выиграла Кубок Чехии.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Интересный вариант
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий