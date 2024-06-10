Манукян хочет купить «Эвертон». Лондонский бизнесмен предлагает 400 млн фунтов (The Independent)

Фархад Мошири может продать «Эвертон» за 400 млн фунтов.

По данным The Independent, в пятницу консорциум инвесторов во главе с лондонским бизнесменом армянского происхождения Ваче Манукяном направил владельцу клуба официальное предложение. Манукян общался с Мошири в течение последних нескольких недель.

Отмечается, что предложение не предполагает дополнительные долговые обязательства и подразумевает разработку устойчивой долгосрочной стратегии развития «Эвертона».

Манукян остался впечатлен работой «Эвертона» по сохранению статуса клуба в течение двух последних сезонов в условиях ограниченного бюджета. Консорциум считает, что сможет вывести мерсисайдский клуб на верхние строчки таблицы .

Сообщается, что Мошири хорошо воспринял предложение Манукяна – предприниматель рассчитывает, что в случае согласия владельца «Эвертона» сделка будет закрыта в течение двух следующих месяцев. При этом Мошири уже получил как минимум три предложения о продаже клуба.

Напомним, в сентябре 2023 года Мошири согласился продать мерсисайдский клуб американской инвестиционной компании 777 Partners, но после затянувшегося процесса соглашение истекло 31 мая, и сделка сорвалась..

Владелец «Ромы» Фридкин претендует на покупку «Эвертона». Американский бизнесмен хочет приобрести 94% акций клуба (BBC)