Манукян хочет купить «Эвертон». Лондонский бизнесмен предлагает 400 млн фунтов (The Independent)
Фархад Мошири может продать «Эвертон» за 400 млн фунтов.
По данным The Independent, в пятницу консорциум инвесторов во главе с лондонским бизнесменом армянского происхождения Ваче Манукяном направил владельцу клуба официальное предложение. Манукян общался с Мошири в течение последних нескольких недель.
Отмечается, что предложение не предполагает дополнительные долговые обязательства и подразумевает разработку устойчивой долгосрочной стратегии развития «Эвертона».
Манукян остался впечатлен работой «Эвертона» по сохранению статуса клуба в течение двух последних сезонов в условиях ограниченного бюджета. Консорциум считает, что сможет вывести мерсисайдский клуб на верхние строчки таблицы АПЛ.
Сообщается, что Мошири хорошо воспринял предложение Манукяна – предприниматель рассчитывает, что в случае согласия владельца «Эвертона» сделка будет закрыта в течение двух следующих месяцев. При этом Мошири уже получил как минимум три предложения о продаже клуба.
Напомним, в сентябре 2023 года Мошири согласился продать мерсисайдский клуб американской инвестиционной компании 777 Partners, но после затянувшегося процесса соглашение истекло 31 мая, и сделка сорвалась..
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