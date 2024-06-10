Манукян хочет купить «Эвертон». Лондонский бизнесмен предлагает 400 млн фунтов (The Independent)

Теги Эвертон премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

Фархад Мошири может продать «Эвертон» за 400 млн фунтов.

По данным The Independent, в пятницу консорциум инвесторов во главе с лондонским бизнесменом армянского происхождения Ваче Манукяном направил владельцу клуба официальное предложение. Манукян общался с Мошири в течение последних нескольких недель.

Отмечается, что предложение не предполагает дополнительные долговые обязательства и подразумевает разработку устойчивой долгосрочной стратегии развития «Эвертона».

Манукян остался впечатлен работой «Эвертона» по сохранению статуса клуба в течение двух последних сезонов в условиях ограниченного бюджета. Консорциум считает, что сможет вывести мерсисайдский клуб на верхние строчки таблицы АПЛ.

Сообщается, что Мошири хорошо воспринял предложение Манукяна – предприниматель рассчитывает, что в случае согласия владельца «Эвертона» сделка будет закрыта в течение двух следующих месяцев. При этом Мошири уже получил как минимум три предложения о продаже клуба.

Напомним, в сентябре 2023 года Мошири согласился продать мерсисайдский клуб американской инвестиционной компании 777 Partners, но после затянувшегося процесса соглашение истекло 31 мая, и сделка сорвалась..

Владелец «Ромы» Фридкин претендует на покупку «Эвертона». Американский бизнесмен хочет приобрести 94% акций клуба (BBC)

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я этого лондонского бизнесмена в Химках видел
+22
-5
+17
Последний из Манукян.
+19
-2
+17
С детства в Англии за Эвертон!)
+8
-1
+7
Ответ toni.bullet777
Ключевое слово ЛОНДОНСКИЙ бизнесмен )))
От того, что капслок и смайлы поставил, смешно не стало. С СССР/б.СССР он не связан. Родился в Бейруте, почти всю жизнь живет в Англии.
+7
0
+7
Чёткая схема. Британский армянин обратился к британскому иранцу, который в свою очередь работает на российского олигарха узбека. Могли бы в Москве встретится в ресторане, так как-то привычнее было бы.
+2
0
+2
Ответ Alex Shizoid
Вдоль тех зоны буду прилавки с фруктами?
Фрукты и овощи это к другим ребятам, подучи матчасть.
+3
-1
+2
Ответ Aleksey Yashin
Я этого лондонского бизнесмена в Химках видел
А лично в Царицыно на радио рынке
+8
-7
+1
Дава, ты чтоли?
+1
-1
0
Манукян-Лондонский бизнесмен?Анекдот прям тут)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий