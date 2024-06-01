Сорвалась продажа «Эвертона» американской инвестиционной компании 777 Partners за 600 млн фунтов

Продажа «Эвертона» сорвалась.

Клуб из Ливерпуля сообщил, что «сегодня истек срок действия соглашения между 777 Partners и Blue Heaven Holdings Limited о купле-продаже контрольного пакета акций «Эвертона»

В «Эвертоне» при этом поблагодарили американский инвестиционный фонд за «значительный уровень финансовой поддержки, которая была оказана в последние месяцы».

Напомним, еще осенью прошлого года было объявлено, что «Эвертон» продают 777 Partners.