Сорвалась продажа «Эвертона» американской инвестиционной компании 777 Partners за 600 млн фунтов
Продажа «Эвертона» сорвалась.
Клуб из Ливерпуля сообщил, что «сегодня истек срок действия соглашения между 777 Partners и Blue Heaven Holdings Limited о купле-продаже контрольного пакета акций «Эвертона»
В «Эвертоне» при этом поблагодарили американский инвестиционный фонд за «значительный уровень финансовой поддержки, которая была оказана в последние месяцы».
Напомним, еще осенью прошлого года было объявлено, что «Эвертон» продают 777 Partners.