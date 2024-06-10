Сиваков покинул «Оренбург». Защитник играл за клуб с 2017 года

Теги премьер-лига Россия трансферы Первая лига Оренбург Михаил Сиваков Футбол

Михаил Сиваков покинул «Оренбург» по истечении срока контракта.

«Завершился и не будет продлен контракт с защитником Михаилом Сиваковым.

Михаил провел за нашу команду 6,5 сезонов – из них 4,5 в РПЛ (дважды добивался лучшего результата в истории клуба – 7 место), провел за «Оренбург» 168 игр, забил 6 мячей.

ФК «Оренбург» благодарит Михаила за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в официальном сообщении клуба.

В прошедшем сезоне 36-летний футболист сыграл 10 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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