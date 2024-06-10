Сиваков покинул «Оренбург». Защитник играл за клуб с 2017 года

Михаил Сиваков покинул «Оренбург» по истечении срока контракта.

«Завершился и не будет продлен контракт с защитником .

Михаил провел за нашу команду 6,5 сезонов – из них 4,5 в РПЛ (дважды добивался лучшего результата в истории клуба – 7 место), провел за «Оренбург» 168 игр, забил 6 мячей.

ФК « » благодарит Михаила за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в официальном сообщении клуба.

В прошедшем сезоне 36-летний футболист сыграл 10 матчей в Мир , не отметившись результативными действиями.