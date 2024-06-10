Сиваков покинул «Оренбург». Защитник играл за клуб с 2017 года
Михаил Сиваков покинул «Оренбург» по истечении срока контракта.
«Завершился и не будет продлен контракт с защитником Михаилом Сиваковым.
Михаил провел за нашу команду 6,5 сезонов – из них 4,5 в РПЛ (дважды добивался лучшего результата в истории клуба – 7 место), провел за «Оренбург» 168 игр, забил 6 мячей.
ФК «Оренбург» благодарит Михаила за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в официальном сообщении клуба.
В прошедшем сезоне 36-летний футболист сыграл 10 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.