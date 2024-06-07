Забитцер, Арнаутович, Лаймер, Данилюк – в итоговой заявке Австрии на Евро

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Сборная Австрии огласила окончательный состав на Евро-2024.

В итоговый список из 26 игроков не попали Тобиас Лаваль (ЛАСК), Штефан Лайнер («Боруссия» Менхенгладбах) и Тьерно Балло («Вольфсберг»), которые были включены в предварительный состав.

Марсель Забитцер, Марко Арнаутович и Конрад Лаймер и друие вошли в окончательную заявку Ральфа Рангника.

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Хайнц Линднер («Юнион»), Патрик Пентц («Брондбю»);

Защитники: Флавиус Данилюк («Ред Булл Зальцбург»), Кевин Данзо («Ланс»), Максимилиан Вебер («Боруссия» Менхенгладбах), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд»);

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба – «РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба – «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александр Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд), Романо Шмид («Вердер»), Патрик Виммер («Вольфсбург»);

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).

Забитцер, Арнаутович, Лаймер, Гриллич и Данилюк – в расширенном составе Австрии на Евро-2024. Травмированный Алаба будет «неиграющим капитаном»

6 комментариев
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Данилюк, е-мое
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От Австрии можно ожидать сюрпризов. Очень сбалансированная команда по именам. Жалко Шлагера, который порвал кресты, и пропустит турнир.
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Данилюк...значит где-то рядом должен быть Шматко
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Жаль Лайнера. Парень реально за жизнь боролся первую половину сезона и не смог выйти на прежний уровень после возвращения на поле.
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Можно было бы точно назвать тёмными лошадками, если бы были доступны Шлагер и Алаба, но на "рангникбол" всё равно будет интересно посмотреть)
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Комментарий удален модератором
Данилюк, ё-маё!!!
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