Первый Кубок России по футболу на электроколясках пройдет в Нижнем Тагиле. Будут соревнования слепых, глухих, ампутантов в рамках Всероссийского турнира среди людей с инвалидностью и ОВЗ

Теги Дмитрий Сенников Алексей Смертин премьер-лига Россия РФС Футбол

В Нижнем Тагиле пройдет турнир по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ.

В Свердловской области пройдет первый в истории Кубок России по дисциплине «ПОДА-футбол на электроколясках». Соревнование станет главным элементом Всероссийского турнира по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) «Стальная воля», который пройдет с 6 по 8 июня. 

По приглашению РФС в Нижнем Тагиле соберутся 470 спортсменов из 20 регионов России, от Марий Эл до Алтайского края. В составе 50 команд они будут соревноваться в 6 дисциплинах:

– футбол лиц с заболеванием ЦП (церебральный паралич);

– футбол ампутантов;

– футбол глухих;

– мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями;

–  мини-футбол 5х5 (В1), футбол слепых;

– трансплант-футбол (футбол среди людей с пересаженными органами или находящимися на диализе).

В Кубке России по футболу на электроколясках примут участие 8 команд: города Москвы, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской и Свердловской областей. 

Матчи пройдут с 6 по 8 июня 2024 года на четырех спортивных площадках Нижнего Тагила, в спортивных комплексах  «Президентский», «Металлург-Форум», «Высокогорец» и на стадионе «Уралец».

Церемония открытия соревнований состоится 6 июня 2024 года в 9:30 на площадке ФОК «Президентский». В числе гостей – экс-капитан сборной России, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Алексей Смертин, двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников и заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких.

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