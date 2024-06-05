Каманцев о Мажиче: «Его судьи обмануть не могут, а я юрист – меня пытались, говорили: «Я не видел». Если ты работал на финале ЛЧ, обмануть тебя не получится»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Милорад Мажич Спорт-Экспресс Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев рассказал, как судьи пытались его обмануть.

«Глава департамента Милорад Мажич, как судья, прекрасно понимает арбитров. Я, как юрист, могу понять юристов. Мажича судьи обмануть не могут, а меня пытались.

Например, объясняли ошибки и говорили: «Я не видел». Ничего криминального, это жизнь. Когда ты сам в этих ситуациях не был, тебе можно рассказывать сказки.

А если ты работал на финале Лиги чемпионов, то обмануть тебя не получится. Опять же, это больше связано с психологией, оценкой игры», – сказал глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

2 комментария
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Так у нас судейство ухудшилось. В каждом туре по 3 явных ошибки. И потом ЭСК упражняется в креативе
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Попахивает ч.2 ст.35 УК РФ
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