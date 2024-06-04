Ивич был готов возглавить «Спартак» и шел первым в списке клуба. Экс-тренер «Краснодара» не хотел работать со Слишковичем – он настаивал на своем помощнике («Матч ТВ»)

Владимир Ивич был не против возглавить «Спартак».

Красно-белые ранее объявили о назначении на пост главного тренера команды.

шел первым номером в списке « », вторым – Деян Станкович, об этом сообщил «Матч ТВ».

Причиной, по которой Ивич не возглавил московский клуб, стало нежелание экс-тренера «Краснодара» работать с . Специалист настаивал на своем помощнике в тренерском штабе.

После того, как договориться с Ивичем не удалось, «Спартак» начал переговоры со Станковичем.

Слишкович покинул «Спартак» после завершения сезона по собственному желанию.