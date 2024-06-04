Ивич был готов возглавить «Спартак» и шел первым в списке клуба. Экс-тренер «Краснодара» не хотел работать со Слишковичем – он настаивал на своем помощнике («Матч ТВ»)

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Владимир Ивич был не против возглавить «Спартак».

Красно-белые ранее объявили о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

Владимир Ивич шел первым номером в списке «Спартака», вторым – Деян Станкович, об этом сообщил «Матч ТВ».

Причиной, по которой Ивич не возглавил московский клуб, стало нежелание экс-тренера «Краснодара» работать с Владимиром Слишковичем. Специалист настаивал на своем помощнике в тренерском штабе.

После того, как договориться с Ивичем не удалось, «Спартак» начал переговоры со Станковичем.

Слишкович покинул «Спартак» после завершения сезона по собственному желанию.

18 комментариев
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*играет музыка из Ералаша*
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Матч ТВ каждый день набрасывает бред сивой кобылы. Уверен на 100%, что Слишкович никак не мог быть принципиальной причиной назначения или неназначения тренера.
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Теперь увольняем Станковича и приглашаем Ивича , всё просто .
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Ответ gukmamop
*играет музыка из Ералаша*
Спартаку больше музыка из Бенни Хилла подходит. Или из Деревни дураков.
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В итоге Слишкович все равно ушёл, а менеджмент Спартак одержал очередную «победу». Искусство переговоров…
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грамотно развели. себя.
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