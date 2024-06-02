Черчесов – основной кандидат на пост тренера сборной Казахстана, в федерации подтвердили. Решение – в понедельник

Станислав Черчесов – главный кандидат на пост тренера сборной Казахстана.

«У нас есть пять кандидатур, Станислав Саламович – номер один среди них. С ним мы уже общались.

Принимать окончательное решение будем днем в понедельник», – сказал президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.

Последним местом работы был венгерский «Ференцварош», который он покинул летом 2023 года.