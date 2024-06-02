Черчесов – основной кандидат на пост тренера сборной Казахстана, в федерации подтвердили. Решение – в понедельник

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Федерация футбола Казахстана Р-Спорт Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов – главный кандидат на пост тренера сборной Казахстана.

«У нас есть пять кандидатур, Станислав Саламович – номер один среди них. С ним мы уже общались.

Принимать окончательное решение будем днем в понедельник», – сказал президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул летом 2023 года.

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13 комментариев
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Я вас во-первых сәлем
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Не кандидат, а претендент на должность
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Хоть кто-то в международке сыграет
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Первая пресс-конференция: Во-первых я вас приветствую, а во-вторых Алга решать стратегические задачи...бешбармак сам себя не приготовит
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Не кандидат, а главный тренер сборной.
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Не основной кандидат, а ведущий претендент
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Не кандидат, а возможный полевой командир
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Не кандидат, а претендент. Не решение, а согласование. К тому же я вас приветствую.
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Не завидую Казахстану. Полевой командир заступает на должность.
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Алга Черчесов 🙏🙏🙏
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Не главный кандидат на пост тренера, а основной претендент на должность главного тренера.
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Ответ Max Maximus
Шикарный вариант для сборной Казахстана Да и для Черчесова тоже, будет тренеровать сборную, которая играла в стыках за выход на Евро
Шикарный вариант для Стасика, но для сборной это аут.
Странно вы боролось уже за выход, но захотелось снова быть никем.
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