Черчесов – основной кандидат на пост тренера сборной Казахстана, в федерации подтвердили. Решение – в понедельник
Станислав Черчесов – главный кандидат на пост тренера сборной Казахстана.
«У нас есть пять кандидатур, Станислав Саламович – номер один среди них. С ним мы уже общались.
Принимать окончательное решение будем днем в понедельник», – сказал президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.
Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул летом 2023 года.
Странно вы боролось уже за выход, но захотелось снова быть никем.