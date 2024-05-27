В 1-ю корзину ЛЧ вошли «Сити», «Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Дортмунд», «Лейпциг» и «Барса». Будет 4 корзины по 9 клубов

Определился состав первой корзины Лиги чемпионов-2024/25.

В предстоящем розыгрыше, в отличие от предыдущих сезонов, не будет группового турнира. Вместо этого 36 команд сыграют в рамках так называемого лигового этапа, и каждая команда сыграет с восемью другими по швейцарской системе (как в шахматах).

Команды будут распределены в четыре корзины по девять в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/24. Каждая команда проведет четыре матча дома и четыре матча в гостях (по одной игре дома и по одной на выезде с каждым соперником из четырех корзин).

При этом в корзину 1 войдет действующий победитель чемпионов и 8 команд с самым высоким клубным коэффициентом.

В корзины 2, 3 и 4 войдут оставшиеся квалифицировавшиеся команды, проранжированные по убыванию клубных коэффициентов УЕФА.

Дальнейшую квалификацию определяют по общей итоговой таблице этапа. Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, переходят в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, играют стыковые матчи плей-офф.

Жеребьевка лигового этапа пройдет 29 августа.

Корзина 1

« », « », « », « », « », « », « » Дортмунд, « », « ».

Корзина 2

«Байер», «Атлетико», «Ювентус», «Аталанта», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», а также, возможно, «Рейнджерс» и «Шахтер» – оба клуба сыграют в квалификации.

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