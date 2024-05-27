В 1-ю корзину ЛЧ вошли «Сити», «Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Дортмунд», «Лейпциг» и «Барса». Будет 4 корзины по 9 клубов
Определился состав первой корзины Лиги чемпионов-2024/25.
В предстоящем розыгрыше, в отличие от предыдущих сезонов, не будет группового турнира. Вместо этого 36 команд сыграют в рамках так называемого лигового этапа, и каждая команда сыграет с восемью другими по швейцарской системе (как в шахматах).
Команды будут распределены в четыре корзины по девять в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/24. Каждая команда проведет четыре матча дома и четыре матча в гостях (по одной игре дома и по одной на выезде с каждым соперником из четырех корзин).
При этом в корзину 1 войдет действующий победитель Лиги чемпионов и 8 команд с самым высоким клубным коэффициентом.
В корзины 2, 3 и 4 войдут оставшиеся квалифицировавшиеся команды, проранжированные по убыванию клубных коэффициентов УЕФА.
Дальнейшую квалификацию определяют по общей итоговой таблице этапа. Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, переходят в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, играют стыковые матчи плей-офф.
Жеребьевка лигового этапа пройдет 29 августа.
Корзина 1
«Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Барселона».
Корзина 2
«Байер», «Атлетико», «Ювентус», «Аталанта», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», а также, возможно, «Рейнджерс» и «Шахтер» – оба клуба сыграют в квалификации.
Новый формат ЛЧ со швейцарской системой: матчей чуть меньше, не все допместа у топ-клубов
Чтобы не получилось, что допустим Ливерпуль сыграет 8 матчей с топ командами
А Реал с командами из Словении и Швейцарии.
Элемент удачи конечно остается всё равно.
Вот когда на ЧМ окажутся узбеки и таджики вот это будет реально зрелище не для слабонервных.
Отличный формат, Вы сначала посмотрите, а потом осуждайте уже )
Евро с 24 командами стала не очень интересной.
Я в силу своего возраста посмотрел 3 Евро с 16 командами. И какие они были интересные.
Евро 2004 когда в одной группе были Германия, Голландия и Чехия, а также как грамотно скандинавы выкинули Италию.
Евро 2008 в одной группе Голландия, Франция и Италия. А как Турки и Чехи бились в третьем туре? Когда турки сделали камбэк.
Евро 2012 в одной группе Испания, Италия и Хорватия. Когда в 3 туре решалась судьба всех троих.
Очень интересные групповые стадии были. Команды бились до конца.
А сейчас что? первое же расширенное евро и чемпионом становится Португалия которая из 7 матчей 6 сыграла вничью в основное время и которая с 3 ничейками вообще не вышла бы из группы по старому формату. Самое ужасное Евро на моей памяти. Про Евро 2020 или 2021 вообще ничего толкового вспомнить не могу. Как бы на фоне прошла.
Сейчас и ЧМ грохнули с 48 сборными.
Теперь вот ЛЧ + придумали сомнительный турнир КЧМ.
Когда футбола много это не очень хорошо есть как сказал Клопп.