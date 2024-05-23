Алексей Сутормин: «У «Динамо» есть чемпионский фарт. Они напомнили мне «Спартак» 2017 года. Но, надеюсь, что «Зенит» станет чемпионом»

Алексей Сутормин считает, что у «Динамо» есть чемпионский фарт.

«Давно такого не было, когда сразу три клуба разыгрывают чемпионство. Сложно сказать, как все сложится в последнем туре. У «Динамо» есть настоящий чемпионский фарт, они, кстати, напомнили мне « » 2017 года.

Но все-таки я надеюсь, что расклады случатся так, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне», – сказал хавбек « », выступающий на правах аренды из « ».