Алексей Сутормин: «У «Динамо» есть чемпионский фарт. Они напомнили мне «Спартак» 2017 года. Но, надеюсь, что «Зенит» станет чемпионом»
Алексей Сутормин считает, что у «Динамо» есть чемпионский фарт.
«Давно такого не было, когда сразу три клуба разыгрывают чемпионство. Сложно сказать, как все сложится в последнем туре. У «Динамо» есть настоящий чемпионский фарт, они, кстати, напомнили мне «Спартак» 2017 года.
Но все-таки я надеюсь, что расклады случатся так, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне», – сказал хавбек «Сочи», выступающий на правах аренды из «Зенита».
Да только вот не возьмут боюсь,там бездари и пустословы не нужны особо.
Ну а чего,сам первый начал хрень хейтерскую писать,вот и расхлёбывай теперь)))) Народник)