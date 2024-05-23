Алексей Сутормин: «У «Динамо» есть чемпионский фарт. Они напомнили мне «Спартак» 2017 года. Но, надеюсь, что «Зенит» станет чемпионом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Алексей Сутормин Сочи Футбол

Алексей Сутормин считает, что у «Динамо» есть чемпионский фарт.

«Давно такого не было, когда сразу три клуба разыгрывают чемпионство. Сложно сказать, как все сложится в последнем туре. У «Динамо» есть настоящий чемпионский фарт, они, кстати, напомнили мне «Спартак» 2017 года.

Но все-таки я надеюсь, что расклады случатся так, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне», – сказал хавбек «Сочи», выступающий на правах аренды из «Зенита».

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12 комментариев
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Сутормин-это мелкая денежная единица, в больших количествах которой измеряется стоимость статусных футболистов. Именно так я бы подумал, если бы не интересовался отечественным футболом, но иногда почитывал бы комменты на Спортсе)...
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Тот спартак кроме фарта еще отличался тем, что брал все свои очки там, где должен был, о чем Динамо образца весны может только мечтать.
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Лёха Полтинник
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Ответ Дмитрий9779
Спартак народная команда....значит поддерживаешь флаги НСДАП и "день рождения дедушки" на трибунах?Этот народ?Руководство которого это даже не осудило,вот где позор.
Чел, у тебя винегрет в башке. Считай это комплиментом.
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Лёха💪
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ну не знаю, фарт вроде есть... а тега Динамо в новости нет
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Не станет.
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Ответ Kerghoodoo
Ну вот и один из главных позорников всплыл. Спартак - народная команда, а Зенит - антинародная команда.
Спартак народная команда....значит поддерживаешь флаги НСДАП и "день рождения дедушки" на трибунах?Этот народ?Руководство которого это даже не осудило,вот где позор.
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Ответ Kerghoodoo
Ну вот и один из главных позорников всплыл. Спартак - народная команда, а Зенит - антинародная команда.
Братюнь,да нехай будет народной,кто против? Выдуманный,странный и эфемерный титул,но хоть такой пусть будет на вашем общем красно-белом безрыбье)))
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Ответ Kerghoodoo
Держи в курсе. Я по всем вопросам иду в бродячий цирк, нахожу там артиста разговорного жанра, и говорю ему - "дешёвый бездомный клоун, мне ОЧЕНЬ важно твое мнение". А сегодня даже идти не пришлось.
Ну насчёт бродячего цирка-это ты в целом правильно идёшь.Подходящее место выбрал.
Да только вот не возьмут боюсь,там бездари и пустословы не нужны особо.
Ну а чего,сам первый начал хрень хейтерскую писать,вот и расхлёбывай теперь)))) Народник)
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