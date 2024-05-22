«Бавария» близка к назначению Компани. Мюнхенцы сегодня обсуждали с «Бернли» компенсацию за переход тренера

Теги Бавария Венсан Компани премьер-лига Англия бундеслига Германия Бернли чемпионшип Футбол

Венсан Компани близок к тому, чтобы получить работу в «Баварии».

Ранее стало известно, что бельгийский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера мюнхенской команды. 

По информации The Guardian, переговоры находятся на продвинутой стадии.

В среду представители «Баварии» обсуждали с владельцем «Бернли» Аланом Пейсом вопрос о сумме компенсации за переход тренера. 

Есть вероятность, что сделку оформят к концу этой недели. 

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52 комментария
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вот это будет цирк
+81
-6
+75
ору с Кейна))
+59
-12
+47
Ответ И здесь и там
вот это будет цирк
Представляю, как сейчас Нагельсманн ржёт, при котором Бавария по соперникам катком проходилась и шла к победам в ЛЧ и Бундеслиге.
+44
-5
+39
Взяли бы Харри Реднаппа лучше. Тоже неожиданный вариант. Любит пиво.
+26
0
+26
Ответ Cristiano Ronaldo
Представляю, как сейчас Нагельсманн ржёт, при котором Бавария по соперникам катком проходилась и шла к победам в ЛЧ и Бундеслиге.
Этот тот который слил Вильярреалу?
+17
-3
+14
Ответ Obdob
ору с Кейна))
А что он такого сделал, чтобы с этого "орать"? Гадкого поведения, как у условного Винисиуса я у него припомнить не могу. Так что могу ему лишь посочувствовать...
+22
-8
+14
Дайте деду таблетку которую он забыл выпить, и увольте. Пусть перестанет понимать решения
+13
-2
+11
Ответ rigobersong
Интересный ход, лучше уж что-то новое попробовать, чем одних и тех же физруков кругами гонять:)) Не могу понять всеобщего хейта, Компани успел набраться опыта в клубе слабее, работал с Пепом что уже как показывает практика огромный буст для тренера, плюс недавно сам играл в футбол и может наладить быстро контакт с футболистами которые не намного младше чем он:)) Скриньте, дядя Риго редко ошибается, Компани затащит:)
Раньше чтобы возглавить топ клуб надо было что-то выиграть. Или построить приличную команду.
Сейчас надо "набраться где-то опыта" и "работать с Пепом". Ну ок.
Если массажист Пепа по вечерам пинает мяч, то можно его в Челси позвать тогда.
+8
-1
+7
Нормально так немецкому мешку карма прилетает :)

Терпите!
+5
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+5
это все для того, чтобы Кейн в следующем сезоне ничего не выиграл
+6
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+4
Пранк вышедший из под контроля. Но я верю в Компани)
+4
-1
+3
Раз уж никто не соглашается возглавить Баварию, руководство решило сделать всемирный футбольный жест против расизма

Чтобы потом угольки не говорили, что их не берут в топ клуб и не дают шансов. Браво, Мюнхен!
+8
-5
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Это тот который над Барселоной издевался.
За это тоже теперь ЛЧ дают?
+3
0
+3
Ответ Константин Мееров
Взяли бы Харри Реднаппа лучше. Тоже неожиданный вариант. Любит пиво.
У него харя красная, как раз в цветах клуба!
+4
-2
+2
Теперь понятно почему Алонсо остался в Байере. Хочет ещё один титул зацепить, а потом диктовать Баварии с Компани любые условия. 😆
+2
0
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Топ-10 пранков вышедших из под контроля 😄
+3
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+2
Они издеваются что ли..
+1
0
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Ну теперь Кейну точно надо в Зенит. Кажется, единственный вариант, где точно можно взять чемпионоство. На 100-летие уж наверняка
+3
-2
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Представляю, как сейчас Нагельсманн ржёт, при котором Бавария по соперникам катком проходилась и шла к победам в ЛЧ и Бундеслиге.
Они в 1/4 ЛЧ играли с Сити. Откуда такая уверенность, что с Наггельсманом вышли бы в 1/2 ?
+1
0
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Ответ Obdob
ору с Кейна))
Почему орешь, ты же болельщик Шпор? Я вот всем сердцем желаю ему хоть один трофей взять
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Ждем 17 места в следующем сезоне
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Ответ rigobersong
Так он выиграл Шип с Бернли:))
Имелись ввиду турниры другого уровня. Чтобы выиграть вторую бундеслигу ему надо сначала туда попасть, а они ж вроде тренера на год ищут.
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Барселона ,Спартак ,Тоттенхэм кто угодно мог это сделать и это уже было бы нормой. Но Бавария ..... Я даже объяснение не могу представить. Ну серьезно подходит один руководитель гегемона с кучей денег к другому и говорит " Давай возьмём чувака из чемпионшипа ,прям видно ,что тот кто нам нужен " . Это какая то анти- логика
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то есть вы хотите сказать что руководство Баварии ещё и хотят заплатить за него??! 😂😂😂
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Ответ dr. cage
Компани, конечно фартовый парень.. В свое время этот бельгийский Бартра переходил в простой Ман Сити, а через неделю клуб купили шейхи и всю его карьеру поставляли ему солидных партнёров по обороне.. И перспективных как Мангаля и Стоунз и опытных как Демичелис и Отаменди.. И состав в который он приходил, из Петровых и Белами постепенно наполнялнялся ведущим игроками мира.. А тренеры? Манчини, Пеллегрини, Гвардиола.. А приходил он то ли к Хьюзу, то ли еще к кому.. Потом ему фартануло с тем шальняком Лестеру вроде.. И теперь, когда он вывел свою команду в Шип, ему вместо пинка в какой-нить бельгийский средняк кресло главного предлагает Бавария.. Просто тип всегда вовремя оказывается в нужном месте..
че ты несешь🤡, с перспективным Мангаля и опытным Демичелес орнул, которые полностю провалились в апл, Компани был один из лучших защитников европы, единственный минус чтоб был травматичным особенно в посл годы
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Все что угодно предполагал ,но Компани!
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Сколько умников в комментариях, в прошлом сезоне Компани показывал классный футбол.
Но в АПЛ без финансов сложно тягаться
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Кейн - А как же трофей?
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Про гороскоп уже шутили?
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это анекдот
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