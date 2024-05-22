«Бавария» близка к назначению Компани. Мюнхенцы сегодня обсуждали с «Бернли» компенсацию за переход тренера

Венсан Компани близок к тому, чтобы получить работу в «Баварии».

Ранее стало известно, что бельгийский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера мюнхенской команды.

По информации The Guardian, переговоры находятся на продвинутой стадии.

В среду представители «Баварии» обсуждали с владельцем « » Аланом Пейсом вопрос о сумме компенсации за переход тренера.

Есть вероятность, что сделку оформят к концу этой недели.