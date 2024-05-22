«Бавария» близка к назначению Компани. Мюнхенцы сегодня обсуждали с «Бернли» компенсацию за переход тренера
Венсан Компани близок к тому, чтобы получить работу в «Баварии».
Ранее стало известно, что бельгийский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера мюнхенской команды.
По информации The Guardian, переговоры находятся на продвинутой стадии.
В среду представители «Баварии» обсуждали с владельцем «Бернли» Аланом Пейсом вопрос о сумме компенсации за переход тренера.
Есть вероятность, что сделку оформят к концу этой недели.
Сейчас надо "набраться где-то опыта" и "работать с Пепом". Ну ок.
Если массажист Пепа по вечерам пинает мяч, то можно его в Челси позвать тогда.
Терпите!
Чтобы потом угольки не говорили, что их не берут в топ клуб и не дают шансов. Браво, Мюнхен!
Но в АПЛ без финансов сложно тягаться