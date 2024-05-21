Реал Сосьедад – Атлетико где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 25 мая
В субботу, 25 мая, сыграют Реал Сосьедад и Атлетико в 38 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Реале Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Сосьедад – Атлетико
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Реал Сосьедад
- Бетис – Реал Сосьедад : 0 – 2
- Реал Сосьедад – Валенсия : 1 – 0
- Барселона – Реал Сосьедад : 2 – 0
- Реал Сосьедад – Лас-Пальмас : 2 – 0
- Реал Сосьедад – Реал Мадрид : 0 – 1
Последние матчи Атлетико
- Атлетико – Осасуна : 1 – 4
- Хетафе – Атлетико : 0 – 3
- Атлетико – Сельта : 1 – 0
- Мальорка – Атлетико : 0 – 1
- Атлетико – Атлетик : 3 – 1
Прогноз на матч Реал Сосьедад – Атлетико
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