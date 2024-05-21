Реал Сосьедад – Атлетико где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 25 мая

Теги Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

В субботу, 25 мая, сыграют Реал Сосьедад и Атлетико в 38 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

💰 Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽

Во сколько играют Реал Сосьедад – Атлетико

  • Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.

Реал Сосьедад: все новости

Атлетико: все новости

Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости

Последние матчи Реал Сосьедад

Последние матчи Атлетико

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Атлетико

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий