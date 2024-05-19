Реал Сосьедад – Атлетико: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига
Дата матча: 25 мая 2024 года
Место проведения: стадион Реале Арена
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Матч между Реалом Сосьедад и Атлетико предвещает великолепное спортивное событие на Реале Арена. Обе команды демонстрируют хорошую форму и имеют свои преимущества. Давайте рассмотрим данные и анализируем вероятный исход этой встречи.
Реал Сосьедад
- Текущее положение: Занимает 6 место в Примере
- Результат последней игры в турнире: Победа над Бетисом 2:0
- Форма: В последних 5 матчах Реал Сосьедад показал стабильные результаты, забивая 5 голов и пропуская 3.
Последние 5 игр:
- Бетис – Реал Сосьедад, 0:2
- Реал Сосьедад – Валенсия, 1:0
- Барселона – Реал Сосьедад, 2:0
- Реал Сосьедад – Лас-Пальмас, 2:0
- Реал Сосьедад – Реал Мадрид, 0:1
Атлетико
- Текущее положение: Занимает 4 место в Примере
- Результат последней игры в турнире: Поражение от Осасуны 1:4
- Форма: Атлетико продемонстрировал сильную атаку, забивая 9 голов в последних 5 матчах, но также пропуская 5 голов.
Последние 5 игр:
- Атлетико – Осасуна, 1:4
- Хетафе – Атлетико, 0:3
- Атлетико – Сельта, 1:0
- Мальорка – Атлетико, 0:1
- Атлетико – Атлетик, 3:1
Анализ и прогноз
Обе команды входят в матч после переменчивых результатов, однако Атлетико имеет преимущество в турнирной таблице и показало более убедительные результаты в последних матчах. Реал Сосьедад дома будет бороться за хороший результат, но Атлетико обладает сильной атакой и может воспользоваться слабостями обороны хозяев.
Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.45
Коэффициенты:
- П1 – 2,4
- Х – 3,45
- П2 – 2,9
Где смотреть матч Реал Сосьедад – Атлетико
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- Дата проведения
- 25 мая, 17.15, «Реале Арена»