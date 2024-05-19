Реал Сосьедад – Атлетико: прогноз на матч 25 мая 2024, Ла Лига

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Дата матча: 25 мая 2024 года

Место проведения: стадион Реале Арена

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Матч между Реалом Сосьедад и Атлетико предвещает великолепное спортивное событие на Реале Арена. Обе команды демонстрируют хорошую форму и имеют свои преимущества. Давайте рассмотрим данные и анализируем вероятный исход этой встречи.

Реал Сосьедад

  • Текущее положение: Занимает 6 место в Примере
  • Результат последней игры в турнире: Победа над Бетисом 2:0
  • Форма: В последних 5 матчах Реал Сосьедад показал стабильные результаты, забивая 5 голов и пропуская 3.

Последние 5 игр:

  • Бетис – Реал Сосьедад, 0:2
  • Реал Сосьедад – Валенсия, 1:0
  • Барселона – Реал Сосьедад, 2:0
  • Реал Сосьедад – Лас-Пальмас, 2:0
  • Реал Сосьедад – Реал Мадрид, 0:1

Атлетико

  • Текущее положение: Занимает 4 место в Примере
  • Результат последней игры в турнире: Поражение от Осасуны 1:4
  • Форма: Атлетико продемонстрировал сильную атаку, забивая 9 голов в последних 5 матчах, но также пропуская 5 голов.

Последние 5 игр:

  • Атлетико – Осасуна, 1:4
  • Хетафе – Атлетико, 0:3
  • Атлетико – Сельта, 1:0
  • Мальорка – Атлетико, 0:1
  • Атлетико – Атлетик, 3:1

Анализ и прогноз

Обе команды входят в матч после переменчивых результатов, однако Атлетико имеет преимущество в турнирной таблице и показало более убедительные результаты в последних матчах. Реал Сосьедад дома будет бороться за хороший результат, но Атлетико обладает сильной атакой и может воспользоваться слабостями обороны хозяев.

Рекомендация: Прогноз на ничью за коэффициент 3.45

Коэффициенты:

  • П1 – 2,4
  • Х – 3,45
  • П2 – 2,9

Где смотреть матч Реал Сосьедад – Атлетико

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Реал Сосьедад – Атлетико
Дата проведения
25 мая, 17.15, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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