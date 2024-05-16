Бернли – Ноттингем Форест где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Бернли и Ноттингем Форест в 38 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Терф Мур».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бернли – Ноттингем Форест
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последние матчи Бернли
- Тоттенхэм – Бернли : 2 – 1
- Бернли – Ньюкасл : 1 – 4
- Манчестер Юнайтед – Бернли : 1 – 1
- Шеффилд Юнайтед – Бернли : 1 – 4
- Бернли – Брайтон : 1 – 1
Последние матчи Ноттингем Форест
- Ноттингем Форест – Челси : 2 – 3
- Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест : 1 – 3
- Ноттингем Форест – Манчестер Сити : 0 – 2
- Эвертон – Ноттингем Форест : 2 – 0
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон : 2 – 2
Прогноз на матч Бернли – Ноттингем Форест
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