Бернли – Ноттингем Форест: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 19 мая 2024 года
Место проведения: Стадион Турф Муур, Бернли
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Ситуация команд перед матчем
Бернли и Ноттингем Форест оба находятся в непростой ситуации в турнирной таблице, занимая нижние позиции. Обе команды демонстрируют нестабильные результаты в последних матчах.
Анализ игрового стиля и потенциального исхода
Исходя из статистики последних матчей обеих команд, можно предположить, что игра будет напряженной и целеустремленной. Обе команды имеют потенциал забивать голы, но их обороны также уязвимы.
Статистика и ключевые моменты
- Бернли в последних пяти матчах забил 8 голов и пропустил 9.
- Ноттингем Форест за тот же период забил 7 голов и пропустил 10.
Прогноз
Учитывая игровой стиль и статистику обеих команд, вероятно, что этот матч будет насыщен голами.
Рекомендация: Прогноз на ТБ3,5 за коэффициент 2,25
Коэффициенты:
- П1 – 2,9
- Х – 3,7
- П2 – 2,3
Где смотреть матч Бернли – Ноттингем Форест
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- Дата проведения
- 19 мая, 18.00, «Терф Мур»