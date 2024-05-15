Бернли – Ноттингем Форест: прогноз на матч 19 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: Стадион Турф Муур, Бернли

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Ситуация команд перед матчем

Бернли и Ноттингем Форест оба находятся в непростой ситуации в турнирной таблице, занимая нижние позиции. Обе команды демонстрируют нестабильные результаты в последних матчах.

Анализ игрового стиля и потенциального исхода

Исходя из статистики последних матчей обеих команд, можно предположить, что игра будет напряженной и целеустремленной. Обе команды имеют потенциал забивать голы, но их обороны также уязвимы.

Статистика и ключевые моменты

  • Бернли в последних пяти матчах забил 8 голов и пропустил 9.
  • Ноттингем Форест за тот же период забил 7 голов и пропустил 10.

Прогноз

Учитывая игровой стиль и статистику обеих команд, вероятно, что этот матч будет насыщен голами.

Рекомендация: Прогноз на ТБ3,5 за коэффициент 2,25

Коэффициенты:

  • П1 – 2,9
  • Х – 3,7
  • П2 – 2,3

Где смотреть матч Бернли – Ноттингем Форест

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Бернли – Ноттингем Форест
Дата проведения
19 мая, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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