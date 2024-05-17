Инфантино о ЧМ-2026: «Многократно превышающее по аудитории любой Супербоул мероприятие. 6 млн на стадионах, 5-6 млрд телезрителей в мире»
Джанни Инфантино считает, что ЧМ-2026 превзойдет Супербоул по вниманию.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
Супербоул – название финальной игры в американском футболе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ).
«Мы все знаем, что такое Супербоул, но мы хотим сказать, что в США пройдет многократно превышающее по аудитории любой Супербоул мероприятие – 6 млн зрителей на стадионах, 5-6 млрд телезрителей по всему миру.
Мы сделаем все, чтобы этот чемпионат мира прошел с большим успехом», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
давайте тогда сравнивать один любой отдельный матч на ЧМ, даже финал, и просмотры Супербоула
я уверен что футбол серьезно отстает
Очевидно, что это было сказано в адрес американской аудитории, поскольку и часть первенства, и финал будет проходить у них.
PS а Супербоул как-нибудь посмотрите, хотя бы разочек, для общего развития. Высоки шансы, что не пожалеете =)
Был как-то в Майами вотаремя супербоула, улицы почти пустые, как будто по тв Место встречи изменить нельзя показывали ))
чувак лучше б промолчал, чем такую дичь вбрасывать... "любой супербоул".. ))) смешной
(1) Копа Америка 2024
(2) Клубный ЧМ 2025
(3) ЧМ 2026
(4) ОИ 2028
Плюс говорят о повторе Копы в 2028 и зимних ОИ 2030.
Если всем плевать на эти 4% населения, то почему все так стремятся попасть на рынок США, включая спортивный и медиа рынок?..
PS. Ыыыы, 9 минут с коммента — 5 минусов. Не любит народ США на спортсе. Спорт(с) вне политики!!!