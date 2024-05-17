Инфантино о ЧМ-2026: «Многократно превышающее по аудитории любой Супербоул мероприятие. 6 млн на стадионах, 5-6 млрд телезрителей в мире»

Джанни Инфантино считает, что ЧМ-2026 превзойдет Супербоул по вниманию.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Супербоул – название финальной игры в американском футболе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«Мы все знаем, что такое Супербоул, но мы хотим сказать, что в США пройдет многократно превышающее по аудитории любой Супербоул мероприятие – 6 млн зрителей на стадионах, 5-6 млрд телезрителей по всему миру.

Мы сделаем все, чтобы этот чемпионат мира прошел с большим успехом», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.