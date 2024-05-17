Инфантино о ЧМ-2026: «Многократно превышающее по аудитории любой Супербоул мероприятие. 6 млн на стадионах, 5-6 млрд телезрителей в мире»

Теги ФИФА Супербоул НФЛ Джанни Инфантино ЧМ-2026 ТАСС Футбол

Джанни Инфантино считает, что ЧМ-2026 превзойдет Супербоул по вниманию.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Супербоул – название финальной игры в американском футболе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«Мы все знаем, что такое Супербоул, но мы хотим сказать, что в США пройдет многократно превышающее по аудитории любой Супербоул мероприятие – 6 млн зрителей на стадионах, 5-6 млрд телезрителей по всему миру.

Мы сделаем все, чтобы этот чемпионат мира прошел с большим успехом», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

31 комментарий
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Ответ &_Bishep_&
Круто.... сравнил 100 матчей чемпионата мира с 1 финальной игрой )))))))))
Финальную игру ЧМ 2022 смотрело 1.5 миллиарда людей. Супербоулу даже близко не снятся такие цифры. Другой вопрос, что такие деньги как у Супербоула не снятся ФИФА
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А при чём тут Супербоул? С какой дури сравнивать чемпионат мира с национальным соревнованием?
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он серьезно сравнивает примерную аудиторию всего турнира и аудиторию ОДНОГО отдельно взятого матча?
давайте тогда сравнивать один любой отдельный матч на ЧМ, даже финал, и просмотры Супербоула
я уверен что футбол серьезно отстает
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Ответ Зизуха
сомневаюсь что многие будут смотреть групповой этап, где будет полмира
Наоборот же) Все свои страны смотреть будут. Ну и до кучи фоном всегда можно любой матч ЧМ включить, поэтому охват рекордный будет. А вот качество игры просядет, конечно
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Некорректное сравнение. Бесспорно, по мировому охвату ЧМ — спортивное событие номер 1 с запасом. Но для США отдельно взятый матч (Супербоул) будет всегда важнее, чем другие отдельные матчи (финалы ЛЧ и ЧМ).
Всем плевать что там важно для сша ( менее 4% от населения Земли)
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Осталось задуматься, есть ли у 5-6 миллиардов человек доступ к телевидению/интернету, отсутствие работы в этом время и главное - любовь к футболу. И все станет ясно с этими приплюсованными данными)
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Господа возмущающиеся, ну что вы в самом деле.

Очевидно, что это было сказано в адрес американской аудитории, поскольку и часть первенства, и финал будет проходить у них.

PS а Супербоул как-нибудь посмотрите, хотя бы разочек, для общего развития. Высоки шансы, что не пожалеете =)
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Ответ Санитар-волк
А при чём тут Супербоул? С какой дури сравнивать чемпионат мира с национальным соревнованием?
Потому что супербоул - это самая дорогая спортивная трансляция с самой дорогой рекламной сеткой, что говорит о популярности данного события среди платежеспособного населения. Ориентир, так сказать
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Что за сравнение? Супербоул который смотрят только США,и футбол который смотрит весь мир
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Ответ arisstopane
ок. допустим по зрителям чм круче супербоула, сам 60 лет смотрю первый и ни разу не смотрел второй) а как по бабкам?
Вот только он забывает, что супербоул это 1 матч, а не турнир.
Был как-то в Майами вотаремя супербоула, улицы почти пустые, как будто по тв Место встречи изменить нельзя показывали ))
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Ответ bionicman
он серьезно сравнивает примерную аудиторию всего турнира и аудиторию ОДНОГО отдельно взятого матча? давайте тогда сравнивать один любой отдельный матч на ЧМ, даже финал, и просмотры Супербоула я уверен что футбол серьезно отстает
ага. и это при том, что амерфут - это исключительно американская игра, а ЧМ как бы со всего мира игроков и болельщиков тянет...
чувак лучше б промолчал, чем такую дичь вбрасывать... "любой супербоул".. ))) смешной
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Ответ Rio de Janeiro
Всем плевать что там важно для сша ( менее 4% от населения Земли)
Если всем плевать на то, что важно для этих 4% населения земли, то почему там в ближайшие годы проведут:
(1) Копа Америка 2024
(2) Клубный ЧМ 2025
(3) ЧМ 2026
(4) ОИ 2028

Плюс говорят о повторе Копы в 2028 и зимних ОИ 2030.

Если всем плевать на эти 4% населения, то почему все так стремятся попасть на рынок США, включая спортивный и медиа рынок?..

PS. Ыыыы, 9 минут с коммента — 5 минусов. Не любит народ США на спортсе. Спорт(с) вне политики!!!
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Ответ Serkan_Ballboy
Финальную игру ЧМ 2022 смотрело 1.5 миллиарда людей. Супербоулу даже близко не снятся такие цифры. Другой вопрос, что такие деньги как у Супербоула не снятся ФИФА
Каждый 5 человек на земле смотрел и вы в это верите?
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Ответ аффтар жжёт
Потому что супербоул - это самая дорогая спортивная трансляция с самой дорогой рекламной сеткой, что говорит о популярности данного события среди платежеспособного населения. Ориентир, так сказать
Интересно послушать аргументы человека, поставившего мне минус 😄
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Ответ Cearvm
Осталось задуматься, есть ли у 5-6 миллиардов человек доступ к телевидению/интернету, отсутствие работы в этом время и главное - любовь к футболу. И все станет ясно с этими приплюсованными данными)
Да эт просто общий охват турнира за месяц, а они преподносят это так, будто один матч весь мир смотрит
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