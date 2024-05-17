Фабрегас об «Арсенале»: «Упорная работа, создание культуры и ДНК. Они скоро победят – если не в этом сезоне. Трудно сравнивать эту команду с «Непобедимыми» – там играли легенды»

Франсеск Фабрегас доволен поступательным развитием «Арсенала».

«Это фантастика. Четыре или пять сезонов упорной работы, выстраивание чего-то особенного, создание культуры и ДНК. Стабильность – ключевое слово в том, что они пытаются сделать.

Это молодая команда, которая продолжает прогрессировать и прибавлять. Они регулярно подписывают одного-двух игроков, которые вносят хороший вклад в команду. « » сейчас на подъеме, и если не в этом сезоне, то скоро они победят.

Трудно сравнивать эту команду и команду «Непобедимых». В той команде играли легенды, и не только для «Арсенала», но для , а в некоторых случаях и для истории футбола. Поэтому это все еще молодая команда, им нужно развиваться.

Если они не выиграют титул в этом сезоне, им нужно будет сделать это в других сезонах. Таков футбол. Вот так зарабатывается легендарный статус.

Дело не в том, чтобы выиграть один [титул], а в том, чтобы выиграть пять, шесть, семь», – сказал бывший футболист .