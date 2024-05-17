Фабрегас об «Арсенале»: «Упорная работа, создание культуры и ДНК. Они скоро победят – если не в этом сезоне. Трудно сравнивать эту команду с «Непобедимыми» – там играли легенды»

Теги Франсеск Фабрегас Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Франсеск Фабрегас доволен поступательным развитием «Арсенала».

«Это фантастика. Четыре или пять сезонов упорной работы, выстраивание чего-то особенного, создание культуры и ДНК. Стабильность – ключевое слово в том, что они пытаются сделать.

Это молодая команда, которая продолжает прогрессировать и прибавлять. Они регулярно подписывают одного-двух игроков, которые вносят хороший вклад в команду. «Арсенал» сейчас на подъеме, и если не в этом сезоне, то скоро они победят.

Трудно сравнивать эту команду и команду «Непобедимых». В той команде играли легенды, и не только для «Арсенала», но для АПЛ, а в некоторых случаях и для истории футбола. Поэтому это все еще молодая команда, им нужно развиваться.

Если они не выиграют титул в этом сезоне, им нужно будет сделать это в других сезонах. Таков футбол. Вот так зарабатывается легендарный статус.

Дело не в том, чтобы выиграть один [титул], а в том, чтобы выиграть пять, шесть, семь», – сказал бывший футболист Франсеск Фабрегас.

7 комментариев
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Ох, любят же игроки из системы Барселоны слово "ДНК"... Хоть свое время Фабрегас некрасиво поступил, но именно из за него стал болеть за Арсенал. Его влияние можно сравнить с де Брюйне в нынешним Сити.
А по поводу титулов, боюсь, если Гвардиола еще 2-3 сезона не отдаст титул АПЛ другим, тогда молодые игроки не будут ждать и возможно перейдут в другую лигу или в тот же Ман Сити
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Ответ Rio de Janeiro
При всех отличных результатах в АПЛ и темпе набора очков, которого у Венгера не было ни в одном отрезке из 2 сезонов подряд, в этом Арсенале нет того ДНК в плане стиля: футбол очень стирильный и довольно простой на фоне той магии который выдавал даже нечемпионский Арсенал 2 половины 2000-х и начала десятых
Бред, я с 2002 года фанат Арсенала и был влюблён именно в их эти кружева, стиль игры, но про нынешнюю стерильность и отсутствие магии это чушь, особенно на фоне Арсенала начала десятых, когда через матч плакать было охота... Футбол поменялся, каждый соперник паркует автобусы перед сильной командой, во времена Венгера играли в гораздо более открытый футбол. Арсенал сейчас одна из самых комбинирующих команд, и комбинации очень часто бывают очень непредсказуемы для зрителя и соперников, куча комбинаций в каждом матче, где есть магия+бешеное взаимопонимание. Романтизировать конечно можно, но не до такой же степени))
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+2
Ответ Rio de Janeiro
При всех отличных результатах в АПЛ и темпе набора очков, которого у Венгера не было ни в одном отрезке из 2 сезонов подряд, в этом Арсенале нет того ДНК в плане стиля: футбол очень стирильный и довольно простой на фоне той магии который выдавал даже нечемпионский Арсенал 2 половины 2000-х и начала десятых
При Венгере магия закончилась как раз в конце 2000-х, после этого были просто временные всплеки.
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Ответ bat90
Ох, любят же игроки из системы Барселоны слово "ДНК"... Хоть свое время Фабрегас некрасиво поступил, но именно из за него стал болеть за Арсенал. Его влияние можно сравнить с де Брюйне в нынешним Сити. А по поводу титулов, боюсь, если Гвардиола еще 2-3 сезона не отдаст титул АПЛ другим, тогда молодые игроки не будут ждать и возможно перейдут в другую лигу или в тот же Ман Сити
Следующий сезон, скорее всего, последний для Пепа
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Команда теперь правда готова стать чемпионами. Пускай не в этом сезоне, но точно в ближайшем(их). Пару укреплений летом и будет очень сложно с ними конкурировать в 24/25. Опыта все больше, качества и спокойствия тоже. Очевидно команда выходит на пик.
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Ответ bat90
Ох, любят же игроки из системы Барселоны слово "ДНК"... Хоть свое время Фабрегас некрасиво поступил, но именно из за него стал болеть за Арсенал. Его влияние можно сравнить с де Брюйне в нынешним Сити. А по поводу титулов, боюсь, если Гвардиола еще 2-3 сезона не отдаст титул АПЛ другим, тогда молодые игроки не будут ждать и возможно перейдут в другую лигу или в тот же Ман Сити
Вообще не сомневаюсь что этот Арсенал возьмёт несколько титулов АПЛ с этим составом и тренером ближайшие 4-5 лет
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