Фабрегас об «Арсенале»: «Упорная работа, создание культуры и ДНК. Они скоро победят – если не в этом сезоне. Трудно сравнивать эту команду с «Непобедимыми» – там играли легенды»
Франсеск Фабрегас доволен поступательным развитием «Арсенала».
«Это фантастика. Четыре или пять сезонов упорной работы, выстраивание чего-то особенного, создание культуры и ДНК. Стабильность – ключевое слово в том, что они пытаются сделать.
Это молодая команда, которая продолжает прогрессировать и прибавлять. Они регулярно подписывают одного-двух игроков, которые вносят хороший вклад в команду. «Арсенал» сейчас на подъеме, и если не в этом сезоне, то скоро они победят.
Трудно сравнивать эту команду и команду «Непобедимых». В той команде играли легенды, и не только для «Арсенала», но для АПЛ, а в некоторых случаях и для истории футбола. Поэтому это все еще молодая команда, им нужно развиваться.
Если они не выиграют титул в этом сезоне, им нужно будет сделать это в других сезонах. Таков футбол. Вот так зарабатывается легендарный статус.
Дело не в том, чтобы выиграть один [титул], а в том, чтобы выиграть пять, шесть, семь», – сказал бывший футболист Франсеск Фабрегас.
А по поводу титулов, боюсь, если Гвардиола еще 2-3 сезона не отдаст титул АПЛ другим, тогда молодые игроки не будут ждать и возможно перейдут в другую лигу или в тот же Ман Сити