Удалены два игрока «Ростова», вышедшие на замену в игре с «Рубином», – Комаров и Эль-Аскалани. Иван получил две желтые за 2 минуты

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Артем Любимов Иван Комаров Эяд Эль-Аскалани Футбол

Два игрока «Ростова» удалены в матче Мир РПЛ с «Рубином» (1:3).

Примечательно, что красные карточки получили игроки, вышедшие на замену во втором тайме – Иван Комаров и Эяд Эль-Аскалани.

Комаров получил две желтые – на 75-й и 76-й минутах – и был удален. Эль-Аскалани получил вторую желтую карточку на 86-й минуте, грубо сыграв против Лазара Ранджеловича.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

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7 комментариев
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эти выходы на замену станут легендарными, тебя выпускают спасать отечество, а ты ещё больше поднасрал)
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Комаров клоун конечно))
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Тренерская чуйка сработала 😂
+4
-1
+3
По конспектам физрука Валеры
+4
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Тройная замена сработала идеально: первый спустя 2 минуты отдал голевую сопернику, двое других умудрились удалиться за 15-20мин))
+2
-1
+1
Потрясающий game-change от эстонско-подданного! Слишкович, оставайся, пожалуйста...
+5
-5
0
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