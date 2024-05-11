Удалены два игрока «Ростова», вышедшие на замену в игре с «Рубином», – Комаров и Эль-Аскалани. Иван получил две желтые за 2 минуты
Два игрока «Ростова» удалены в матче Мир РПЛ с «Рубином» (1:3).
Примечательно, что красные карточки получили игроки, вышедшие на замену во втором тайме – Иван Комаров и Эяд Эль-Аскалани.
Комаров получил две желтые – на 75-й и 76-й минутах – и был удален. Эль-Аскалани получил вторую желтую карточку на 86-й минуте, грубо сыграв против Лазара Ранджеловича.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.