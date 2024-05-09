Капелло о финале ЛЧ: «Реал» превосходит «Боруссию» по всем показателям, но футболу нужны чудеса. Если «Дортмунд» победит, этим ребятам должны поставить памятники»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Фабио Капелло Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Советский спорт Футбол

Фабио Капелло ответил на вопрос о фаворите финала Лиги чемпионов.

Вчера «Реал» обыграл «Баварию» со счетом 2:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (4:3) вышел в финал турнира.

Днем ранее «Боруссия» во втором матче 1/2 финала победила «ПСЖ» со (1:0, 2:0 – по сумме двух игр) и стала первой командой, обеспечившей себе место в финале.

Финал турнира пройдет 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».

«Тут и вы можете сказать, кто фаворит.

Да, это финал, может случиться все что угодно. Но «Реал» объективно превосходит «Дортмунд» по всем показателям.

Сейчас больших сенсаций особо не встретишь. Но футболу нужны такие чудеса, как «Боруссия». Если они смогут победить, то этим ребятам должны будут поставить памятники по всему городу», – сказал бывший тренер «Реала» и сборной России.

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20 комментариев
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Сейчас все будут за Боруссию. За Ройса.
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Все говорят, что в одном матче может быть что угодно.
Вот только все последние финалы забирает фаворит.
Исключение лишь Челси, они одни такие.
В остальном все стандартно и предсказуемо.
В этом финале уж тем более очевидно, что Дортмунду не потянуть
+2
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Ответ Cearvm
Надеюсь, увижу Хоселу в финале. Хочу его зарубу с Фюллькругом)
Ну если к 80 опять лететь будут, увидишь
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Ответ Den-is
У Боруссии атака острее и беспорно причинит больше проблем обороне Реала, чем тухлая Бавария
чего? нет ни одного атакующего показателя в котором Боруссия не отставала бы от Баварии на километр
+2
-1
+1
Надеюсь, увижу Хоселу в финале. Хочу его зарубу с Фюллькругом)
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Да ладно, в финале может быть всякое. Или вон как Сити играл: весь плейофф всех уничтожали, а в Стамбуле кое-как ноги унесли от Интера. Тут вполне вероятен такой же сценарий
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как раз последний сезон для Ройса в составе БД!
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если произойдёт чудо, я буду рад)
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Конечно судьба иногда такие фортели откидывает. Вот как бывает, Марко Ройс и в первом и в последнем своём сезоне за Боруссию сыграет в финале Лиги чемпионов на Уэмбли. А Реал в двух предыдущих сезонах с финалом на Уэмбли в этом тысячелетии останавливался на стадии полуфинала, только сейчас с третьего раза пройдя её.

Кстати о финалах Дортмунда в ЛЧ...Это же всего третий за из историю? И вот какую я отметил странность. Сразу скажу, понятно это простое совпадение, да и выборка совсем непрезентатианая. Но что есть то есть, на следующий год после прошлого финала Боруссии началась скажем так, не слишком интенсивная стадия самой страшной войны в Европе со Второй мировой. А на следующий год после их первого финала началась и вовсе САМАЯ страшная война в Африке за всю историю. Не хотелось бы продолжения такой тенденции. (Хотя ситуация перед выборами в США очень и очень напряжённая).

Но всё же, как же Реал это делает? За пару месяцев сказка Лунина, сказка Хоселу! Финал будет в любом случае интересный. Если не считать три групповых этапа, когда Реал и БД попадали в одну группу, то в плей-офф они в этом формате играли только в 2013 и 2014, и сценарий был совершенно одинаковый. После разгромной домашней победы победившая команда пропускает на выезде два безответных гола и изо всех сил старается не пропустить третий. Хорошие были противостояния, очень нервные. Как же долго ещё ждать финала, ( и Лета заодно):)
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Ответ Den-is
Бавария на своем поле проиграла им не просто так. Боруссия - команда настроения. Если настроятся, то Реалу будет очень тяжело
проиграть можно когда угодно грубо говоря кому угодно, но это не значит что у Боруссии атака острее.. ибо это откровенный абсурд
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Ответ Олег Лисицын
Не Сити еле ноги унесли, а Интер все бросил после пропущенного и побежал всей командой вперёд. До гола Сити Интер сам вообще ничего не создал, даже по воротам не бил. Тупо ждали ошибок Сити и старались не пропустить. После гола пошёл план Б - все вперёд. Забили бы, опять сели от обороны на вынос играть
До гола одинаково ударов было - по 6 шт от каждой команды. Так что били они по воротам)))))
Да и почему тогда Сити не пошел второй забивать или хотя бы просто подержал мяч, а они прижались к штрафной
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Ответ Олег Лисицын
Все говорят, что в одном матче может быть что угодно. Вот только все последние финалы забирает фаворит. Исключение лишь Челси, они одни такие. В остальном все стандартно и предсказуемо. В этом финале уж тем более очевидно, что Дортмунду не потянуть
Оно так, но в прошлогоднем финале фаворит Сити, с трудом обыграл с минимальным преимуществом Интер. Забей в том самом явном моменте гол Интер, то неизвестно как бы решился исход матча.. Да, фаворит победил, но без явного преимущества, не «в одну калитку».
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Ответ -= Masteryuga =-
Реал не выглядит непобедимым, но он чертовски фартовый...
2 поражения в сезоне
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