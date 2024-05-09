Капелло о финале ЛЧ: «Реал» превосходит «Боруссию» по всем показателям, но футболу нужны чудеса. Если «Дортмунд» победит, этим ребятам должны поставить памятники»
Фабио Капелло ответил на вопрос о фаворите финала Лиги чемпионов.
Вчера «Реал» обыграл «Баварию» со счетом 2:1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух матчей (4:3) вышел в финал турнира.
Днем ранее «Боруссия» во втором матче 1/2 финала победила «ПСЖ» со (1:0, 2:0 – по сумме двух игр) и стала первой командой, обеспечившей себе место в финале.
Финал турнира пройдет 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».
«Тут и вы можете сказать, кто фаворит.
Да, это финал, может случиться все что угодно. Но «Реал» объективно превосходит «Дортмунд» по всем показателям.
Сейчас больших сенсаций особо не встретишь. Но футболу нужны такие чудеса, как «Боруссия». Если они смогут победить, то этим ребятам должны будут поставить памятники по всему городу», – сказал бывший тренер «Реала» и сборной России.
Вот только все последние финалы забирает фаворит.
Исключение лишь Челси, они одни такие.
В остальном все стандартно и предсказуемо.
В этом финале уж тем более очевидно, что Дортмунду не потянуть
Кстати о финалах Дортмунда в ЛЧ...Это же всего третий за из историю? И вот какую я отметил странность. Сразу скажу, понятно это простое совпадение, да и выборка совсем непрезентатианая. Но что есть то есть, на следующий год после прошлого финала Боруссии началась скажем так, не слишком интенсивная стадия самой страшной войны в Европе со Второй мировой. А на следующий год после их первого финала началась и вовсе САМАЯ страшная война в Африке за всю историю. Не хотелось бы продолжения такой тенденции. (Хотя ситуация перед выборами в США очень и очень напряжённая).
Но всё же, как же Реал это делает? За пару месяцев сказка Лунина, сказка Хоселу! Финал будет в любом случае интересный. Если не считать три групповых этапа, когда Реал и БД попадали в одну группу, то в плей-офф они в этом формате играли только в 2013 и 2014, и сценарий был совершенно одинаковый. После разгромной домашней победы победившая команда пропускает на выезде два безответных гола и изо всех сил старается не пропустить третий. Хорошие были противостояния, очень нервные. Как же долго ещё ждать финала, ( и Лета заодно):)
Да и почему тогда Сити не пошел второй забивать или хотя бы просто подержал мяч, а они прижались к штрафной