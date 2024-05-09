Капелло о финале ЛЧ: «Реал» превосходит «Боруссию» по всем показателям, но футболу нужны чудеса. Если «Дортмунд» победит, этим ребятам должны поставить памятники»

Фабио Капелло ответил на вопрос о фаворите финала Лиги чемпионов.

Вчера «Реал» обыграл «Баварию» со счетом 2:1 в ответном полуфинальном матче и по сумме двух матчей (4:3) вышел в финал турнира.

Днем ранее « » во втором матче 1/2 финала победила «ПСЖ» со (1:0, 2:0 – по сумме двух игр) и стала первой командой, обеспечившей себе место в финале.

Финал турнира пройдет 1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».

«Тут и вы можете сказать, кто фаворит.

Да, это финал, может случиться все что угодно. Но «Реал» объективно превосходит « » по всем показателям.

Сейчас больших сенсаций особо не встретишь. Но футболу нужны такие чудеса, как «Боруссия». Если они смогут победить, то этим ребятам должны будут поставить памятники по всему городу», – сказал бывший тренер « » и сборной России.