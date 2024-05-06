Боруссия Менхенгладбах – Айнтрахт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 11 мая

Теги Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Футбол

В субботу, 11 мая, сыграют Боруссия Менхенгладбах и Айнтрахт Франкфурт в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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Во сколько играют Боруссия Менхенгладбах – Айнтрахт Франкфурт

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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