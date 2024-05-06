Боруссия Менхенгладбах – Айнтрахт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют Боруссия Менхенгладбах и Айнтрахт Франкфурт в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
💰 Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 🎁🎁🎁
- Игра пройдет на стадионе «Боруссия-Парк».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Менхенгладбах – Айнтрахт Франкфурт
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Боруссия Менхенгладбах: все новости
Айнтрахт Франкфурт: все новости
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Боруссия Менхенгладбах
- Вердер – Боруссия М : 2 – 2
- Боруссия М – Унион : 0 – 0
- Хоффенхайм – Боруссия М : 4 – 3
- Боруссия М – Боруссия Д : 1 – 2
- Вольфсбург – Боруссия М : 1 – 3
Последние матчи Айнтрахт Франкфурт
- Айнтрахт Ф – Байер : 1 – 5
- Бавария – Айнтрахт Ф : 2 – 1
- Айнтрахт Ф – Аугсбург : 3 – 1
- Штутгарт – Айнтрахт Ф : 3 – 0
- Айнтрахт Ф – Вердер : 1 – 1
Прогноз на матч Боруссия М – Айнтрахт
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡