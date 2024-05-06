РБ Лейпциг – Вердер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 11 мая
В субботу, 11 мая, сыграют РБ Лейпциг и Вердер в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют РБ Лейпциг – Вердер
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи РБ Лейпциг
- Хоффенхайм – РБ Лейпциг : 1 – 1
- РБ Лейпциг – Боруссия Д : 4 – 1
- Хайденхайм – РБ Лейпциг : 1 – 2
- РБ Лейпциг – Вольфсбург : 3 – 0
- Фрайбург – РБ Лейпциг : 1 – 4
Последние матчи Вердер
- Вердер – Боруссия М : 2 – 2
- Аугсбург – Вердер : 0 – 3
- Вердер – Штутгарт : 2 – 1
- Байер – Вердер : 5 – 0
- Айнтрахт Ф – Вердер : 1 – 1
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Вердер
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