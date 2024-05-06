РБ Лейпциг – Вердер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 11 мая

Теги Вердер бундеслига Германия РБ Лейпциг Футбол

В субботу, 11 мая, сыграют РБ Лейпциг и Вердер в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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  • Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 2.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют РБ Лейпциг – Вердер

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

РБ Лейпциг: все новости

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Прогноз на матч РБ Лейпциг – Вердер

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