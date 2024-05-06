Хавбек «Рубина» Иву об РПЛ: «Точно входит в топ-10 в Европе. Многие российские клубы не затерялись бы в еврокубках, выглядели бы конкурентоспособными»

Угочукву Иву поделился мнением об уровне Мир РПЛ.

«Российская лига мне нравится. Точно входит в топ-10 в . Многие российские клубы там не затерялись бы в еврокубках – точно выглядели бы конкурентоспособными.

Мне довелось сыграть в отборе чемпионов за «Урарту». Правда, между двумя матчами со « » покинул клуб. Еще до первого меня ждали в Казани. Но я решил: обязан сыграть за «Урарту» в еврокубках и попрощаться с болельщиками и городом», – сказал полузащитник « ».

Иву выступает за казанский клуб с июля 2023 года.

В текущем полузащитник принял участие в 24 матчах Мир , отметившись одним голом. Полная статистика 24-летнего игрока доступна здесь.