Хавбек «Рубина» Иву об РПЛ: «Точно входит в топ-10 в Европе. Многие российские клубы не затерялись бы в еврокубках, выглядели бы конкурентоспособными»

Теги Рубин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Зриньски Урарту Угочукву Иву Лига конференций УЕФА Футбол

Угочукву Иву поделился мнением об уровне Мир РПЛ.

«Российская лига мне нравится. Точно входит в топ-10 в Европе. Многие российские клубы там не затерялись бы в еврокубках – точно выглядели бы конкурентоспособными.

Мне довелось сыграть в отборе Лиги чемпионов за «Урарту». Правда, между двумя матчами со «Зриньски» покинул клуб. Еще до первого меня ждали в Казани. Но я решил: обязан сыграть за «Урарту» в еврокубках и попрощаться с болельщиками и городом», – сказал полузащитник «Рубина».

Иву выступает за казанский клуб с июля 2023 года.

В текущем полузащитник принял участие в 24 матчах Мир РПЛ, отметившись одним голом. Полная статистика 24-летнего игрока доступна здесь.

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7 комментариев
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>>Многие российские клубы там не затерялись бы в еврокубках – точно выглядели бы конкурентоспособными.

Чувак, мы там были не так давно, результаты лучше не вспоминать...
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Может и так, но средний уровень лиги то от этого сильно лучше не станет
Стал, еврокубки бы сейчас это показали
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