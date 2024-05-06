Невилл о чемпионской гонке: «Я чувствую, что «Сити» будет идти идеально до конца. С ними не бывает неожиданных поворотов»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» не упустит чемпионский титул.

«Несколько недель назад я сказал, что они [«Арсенал»] должны играть идеально, но они допустили один промах в матче с «Астон Виллой», а «Сити» на этом этапе сезона выполняет свою работу, зная, что им нужно делать.

На бумаге у них впереди трудная игра против «Тоттенхэма» через 10 дней, но, учитывая, в каком состоянии находятся «шпоры» на данный момент, я думаю, им будет трудно играть против «Сити», борющегося за титул.

В эти выходные «Арсенал» и «Сити» играли очень хорошо и выполнили свою работу, но мы задаемся вопросом, куда повернет титульная гонка. Где же случится неожиданный поворот? С «Сити» таких поворотов не бывает.

В прошлые сезоны всегда говорили, что что-то изменится, что-то произойдет, но я не уверен, что это произойдет сейчас. Обычно в такие моменты все заканчивается так: «Сити» выигрывает в субботу, «Арсенал» теряет очки в воскресенье, и «Сити» выигрывает титул во вторник.

Обычно так и происходит, но все может дойти до финального тура, и если это произойдет, то это будет означать, что «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Если «Арсенал» выиграет на «Олд Траффорд», это будет потрясающая победа.

У меня есть опасения, что в следующий вторник борьба за титул может закончиться. Я хочу, чтобы чемпионская гонка завершилась в последнем туре, но боюсь, что этого не произойдет, если «Сити» выиграет в субботу у «Фулхэма», а «Юнайтед» отнимет очки у «Арсенала» в воскресенье.

«Арсенал» уже доказал, что стал другой командой по сравнению с прошлым сезоном, но я просто чувствую, что «Сити» будет идти идеально до конца», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports. 

После 36 проведенных туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 83 очка. «Сити» отстает на один балл при матче в запасе. 

8 комментариев
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Ответ ман сити фейк
Вообще то у Арсенала впереди МЮ
Это так, но "Арсеналу" нужна как минимум одна осечка "Манчестер Сити". Иначе, если команда даже выиграет все оставшиеся матчи, чемпионства ей не видать.
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+2
Ну, хочется верить, что Дэвид Мойес умудрится громко хлопнуть дверью в последнем своëм матче во главе "Вест Хэма".
+3
-2
+1
Ответ Иван Рыбаков
Ну, хочется верить, что Дэвид Мойес умудрится громко хлопнуть дверью в последнем своëм матче во главе "Вест Хэма".
Вообще то у Арсенала впереди МЮ
+1
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+1
А что такое тогда вылет из ЛЧ?
+1
-1
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сколько же они ноют!
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сколько же они ноют!
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