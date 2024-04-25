Детский международный турнир под эгидой Академии имени Льва Яшина пройдет 2-4 мая

2-4 мая на футбольных полях «Динамо» в Новогорске пройдет детский международный турнир под эгидой динамовской Академии имени Льва Яшина. В турнире сыграют юные футболисты 2013 года рождения.

Среди участников турнира московские академии «Динамо-Москва», «Спартак-Москва» и ЦСКА, академия «Краснодар», школа «Динамо-Минск» из Белоруссии, «Кайрат» из Казахстана, «Нефтчи» из Азербайджана и «Дустлик» из Узбекистана. За три игровых дня ребята сыграют групповой этап, стыковые матчи и 4 мая пройдут игры финала турнира.

В эти же дни в Харбине, который имеет богатую общую российско-китайскую историю, состоятся матчи первых туров Международного фестиваля футбола «Лига FESCO» среди команд 2010 года рождения. Последующие туры пройдут в Южно-Сахалинске, Яньцзи и Владивостоке. Игры каждого этапа фестиваля для 8 команд (по четыре из каждой страны) пройдут в один круг и привлекут максимальное внимание по обе стороны границы.