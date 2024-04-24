«Зениту» интересен хавбек «Бенфики» Кекчю. Отступные – 150 млн евро (Maisfutebol)

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия сборная Турции по футболу возможные трансферы Оркун Кекчю Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Бенфики» Оркуном Кекчю.

По информации Maisfutebol, клуб из Санкт-Петербурга начал переговоры с представителями Кекчю, однако официального предложения «Бенфике» на данный момент не поступало. Отмечается, что португальский клуб примет решение о будущем Кекчю в конце сезона.

Кекчю перешел в «Бенфику» из «Фейеноорда» прошлым летом за рекордные для португальского клуба 25+5 млн евро.

В контракте полузащитника сборной Турции, рассчитанном до 2028 года, прописаны отступные 150 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Кекчю 5 голов и 7 ассистов в 23 матчах португальского чемпионата. Его статистика доступна здесь.

47 комментариев
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За отступные заберут при желании, немного для мирового ТОП-клуба, в ЛЧ очень сильно поможет
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Ответ Аль Шинник
Сколько это в Суторминых по текущему курсу?
345000
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Сколько это в Суторминых по текущему курсу?
+20
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Для газового мешка нормальная сумма. Усиление так или иначе нужно, иначе как еще обыгрывать Рубины и Уралы, не своих же воспитывать. Семак еле выжимает максимум.
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Новость настолько из параллельной реальности, что даже не смешно
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Бенфика в кубках играет с лучшими .А Зенит с кем. Не поедет.
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Ответ Аль Шинник
Сколько это в Суторминых по текущему курсу?
целый поселок городского типа )))
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Если только трансфер сразу из ФНБ оплатят в качестве помощи Газпрому )
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Как можно такую чушь писать/придумывать ?!
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Ну зенит может, заработали, продавать миллионы футболок, только в москве, может лишь реальный мировой топ клуб
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Утиная ЛАЖА.
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Ну давайте выложите 150 млн евро бюджетных денег(нет) за игрока.Остановитесь.хватит жировать за людские деньги!
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Я бы на их месте присмотрелся к Беллингему. Перспективный игрок!
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Ответ Unnamed80
За отступные заберут при желании, немного для мирового ТОП-клуба, в ЛЧ очень сильно поможет
Зачем им ЛЧ? ОНи с одних только шарфиков больше заработают
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Не по сеньке шапка
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Что опять газ подорожает ?
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Зачем Зениту турок, если еще вся бразилия не скуплена?
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а этот шлак бразильский кула девать?
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Sports 🤡🤣
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Ответ Evgeniy Petrov
Комментарий удален модератором
Как точно Вы описали себя! И как лаконично... ;) Но я Вас в свой ЧС типичных спартаковцев эпохи Заремы, все равно, внесу. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое передается через общение ;)
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Беллингем и Кейн по сотке, а Кекчю-150. Лажа полная!
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Кекчуг за 150 лямов. Неплохо.
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Ответ Кирилл Демченко
Как можно такую чушь писать/придумывать ?!
Зато посмотрите, сколько недавно зарегистрированных пользователей на эту ветку набежало ;)
А теперь внимание - вопрос. Как по-русски называются "стебли и листва картофеля"? Вот Вам и ответ, зачем придумывать такие новости...
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Ответ Unnamed80
За отступные заберут при желании, немного для мирового ТОП-клуба, в ЛЧ очень сильно поможет
Интересен ли Зенит Кекчю?)))
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Ответ Иван Тасминский
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Элдор ШоуУродов
Комментарий удален модератором
Да это можно даже не комментировать, по-моему. =)
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Ответ Ал.Каш.
Я бы на их месте присмотрелся к Беллингему. Перспективный игрок!
Там у Мбаппе контракт заканчивается
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Чет агент Кекчю совсем странный вариант накрутки стоимости выбрал. Дайте мне то же, что он курит.
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На хотдогах отобьют за пару матчей
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Похоже пора нового тренера искать.
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