«Зениту» интересен хавбек «Бенфики» Кекчю. Отступные – 150 млн евро (Maisfutebol)

«Зенит» интересуется полузащитником «Бенфики» Оркуном Кекчю.

По информации Maisfutebol, клуб из Санкт-Петербурга начал переговоры с представителями , однако официального предложения «Бенфике» на данный момент не поступало. Отмечается, что португальский клуб примет решение о будущем Кекчю в конце сезона.

Кекчю перешел в «Бенфику» из «Фейеноорда» прошлым летом за рекордные для португальского клуба 25+5 млн евро.

В контракте полузащитника сборной Турции, рассчитанном до 2028 года, прописаны отступные 150 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Кекчю 5 голов и 7 ассистов в 23 матчах португальского чемпионата. Его статистика доступна здесь.