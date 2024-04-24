«Зениту» интересен хавбек «Бенфики» Кекчю. Отступные – 150 млн евро (Maisfutebol)
«Зенит» интересуется полузащитником «Бенфики» Оркуном Кекчю.
По информации Maisfutebol, клуб из Санкт-Петербурга начал переговоры с представителями Кекчю, однако официального предложения «Бенфике» на данный момент не поступало. Отмечается, что португальский клуб примет решение о будущем Кекчю в конце сезона.
Кекчю перешел в «Бенфику» из «Фейеноорда» прошлым летом за рекордные для португальского клуба 25+5 млн евро.
В контракте полузащитника сборной Турции, рассчитанном до 2028 года, прописаны отступные 150 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету Кекчю 5 голов и 7 ассистов в 23 матчах португальского чемпионата. Его статистика доступна здесь.
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