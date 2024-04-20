Трент о чемпионской гонке с «Сити»: «Дать им преимущество за шесть матчей до конца – почти то же самое, что вручить титул. Но в АПЛ может случиться что угодно»

Трент Александер-Арнольд высказался о чемпионской гонке с «Сити» в АПЛ.

На данный момент «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 73 очками. «Ливерпуль», набравший 71 очко, занимает третье место, уступая идущему вторым с таким же количеством очков «Арсеналу» по разнице мячей.

«Когда вступаешь в гонку за титул с « », они действуют на грани совершенства. « » испытал это на себе, мы испытали два или три раза.

Вы не можете оступиться или совершать ошибки. Они и глазом не моргнут, дай им преимущество. Они не кажутся уязвимыми, это хорошо отлаженный механизм.

Это то, что они умеют делать – когда у них пошла игра, их становится невозможно остановить. Дать им это преимущество за шесть матчей до конца – почти то же самое, что вручить титул. Мы можем лишь надеяться, что кто-то окажет нам услугу, и увеличивать нашу разницу мячей.

У нас осталось шесть игр, время пролетит незаметно. Наша цель – выигрывать каждую игру и попытаться извлечь из них пользу. Это все, что мы можем. Это будет сложно, но за последние несколько недель я видел, как шансы команд на выигрыш в менялись всего от одного результата. В Премьер-лиге может случиться что угодно.

«Сити» – потрясающая команда, сейчас трудно думать, что с имеющимися у них игроками и тренером они не выиграют чемпионат. Но в Премьер-лиге происходили и более странные вещи», – отметил защитник « ».