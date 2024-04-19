Месут Озил: «Ман Сити» доминировал большую часть матча, если не всю, но «Реал» сыграл очень умно. Верю, что «Мадрид» сможет выиграть ЛЧ»
Месут Озил считает, что «Реал» сыграл умно против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одержав победу над «горожанами» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).
– Вы смотрели матч «Манчестер Сити» – «Реал»?
– Да, это было фантастическое сражение. «Манчестер Сити» показал, почему против них никто не хочет играть.
Они доминировали в игре большую часть матча, если не всю. Но «Мадрид», как всегда, сыграл очень умно. Очень хорошо защищался.
Я кричал «Вперед, Мадрид!» после пенальти Антонио Рюдигера, так что можете себе представить, как я это пережил. Это было очень интересно.
Я думаю, что сейчас «Реал» является большим фаворитом в турнире.
Я верю, что они смогут выиграть Лигу чемпионов, – сказал бывший полузащитник «Реала» Месут Озил.
И пока толпа носится с циферками Иксджи, Епрст и Еклмн от какого-нить Хускореда, как то теряется с виду инфа, что Реал львиную часть противостояния вёл в счёте.. И непобедимой армаде Пепа забили ни много ни мало, а 4 мяча.. Что по умолчанию могут себе позволить не только лишь все..
- Нет сынок, я же болею за Барселону!
Обе команды достигли своих целей!
Учитывая черти пойми какой состав обороны и нервничающего вратаря, который никогда в жизни не играл на таком уровне, Реал вообще-то растоптал Сити.
Способы: Любые ✅
Полуфинал : ✅
Если Реал не выходил из штрафной, то как они забили 4 гола?
Сити из 17 угловых не создала но одного опасного момента. А забила и вовсе после ошибки Рюдигера.
Реал играл с Начо в обороне. И ты хочешь, чтоб Реал пошел вперед и пропустил 3-4 гола? Чтоб потом вы говорили, что Пеп переиграл Анчелотти? )
С Барселоной увидишь в какой футбол играет Реал, на днях)
В целом я считаю, что Анчелотти выбрал правильную тактику против Сити. Играть против Сити в атакующий футбол = самоубийство. Лучше отдать мяч и заманивать их в неудобные позиции, через которые горажане ничего сделать не смогут. Это в прошлом году показали и доказали Дортмунд и Интер. Но у обоих того класса, которое есть у Реала, для победы не хватило.
Поэтому раньше считал, что в случае сенсационного выхода Дортмунда или Атлетико в финал, самыми удобными для них соперниками стали бы Сити и Арсенал.
Эталонный матч от Анчелотти и его банды. Как обычно на высоте.