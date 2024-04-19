Месут Озил: «Ман Сити» доминировал большую часть матча, если не всю, но «Реал» сыграл очень умно. Верю, что «Мадрид» сможет выиграть ЛЧ»

Месут Озил считает, что «Реал» сыграл умно против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб вышел в полуфинал , одержав победу над «горожанами» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).

– Вы смотрели матч « » – «Реал»?

– Да, это было фантастическое сражение. «Манчестер Сити» показал, почему против них никто не хочет играть.

Они доминировали в игре большую часть матча, если не всю. Но «Мадрид», как всегда, сыграл очень умно. Очень хорошо защищался.

Я кричал «Вперед, Мадрид!» после пенальти , так что можете себе представить, как я это пережил. Это было очень интересно.

Я думаю, что сейчас «Реал» является большим фаворитом в турнире.

Я верю, что они смогут выиграть Лигу чемпионов, – сказал бывший полузащитник «Реала» .