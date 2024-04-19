Месут Озил: «Ман Сити» доминировал большую часть матча, если не всю, но «Реал» сыграл очень умно. Верю, что «Мадрид» сможет выиграть ЛЧ»

Теги Месут Озил Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер Футбол

Месут Озил считает, что «Реал» сыграл умно против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, одержав победу над «горожанами» (3:3, 1:1, по пенальти – 4:3).

– Вы смотрели матч «Манчестер Сити» – «Реал»?

– Да, это было фантастическое сражение. «Манчестер Сити» показал, почему против них никто не хочет играть.

Они доминировали в игре большую часть матча, если не всю. Но «Мадрид», как всегда, сыграл очень умно. Очень хорошо защищался.

Я кричал «Вперед, Мадрид!» после пенальти Антонио Рюдигера, так что можете себе представить, как я это пережил. Это было очень интересно.

Я думаю, что сейчас «Реал» является большим фаворитом в турнире.

Я верю, что они смогут выиграть Лигу чемпионов, – сказал бывший полузащитник «Реала» Месут Озил.

35 комментариев
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Реал сыграл в привычном для себя трофейном режиме..

И пока толпа носится с циферками Иксджи, Епрст и Еклмн от какого-нить Хускореда, как то теряется с виду инфа, что Реал львиную часть противостояния вёл в счёте.. И непобедимой армаде Пепа забили ни много ни мало, а 4 мяча.. Что по умолчанию могут себе позволить не только лишь все..
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+52
дети, вы спрашивали, что такое Катеначчо? пересмотрите матч в Манчестере - там классика от папы Карло.
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Ответ Любезный Коссутий
дети, вы спрашивали, что такое Катеначчо? пересмотрите матч в Манчестере - там классика от папы Карло.
- Пап, а ты помнишь, что такое финал ЛЧ?
- Нет сынок, я же болею за Барселону!
+32
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+23
Доминировал Мансити, но властвовал и унижал - Реал!))
+26
-12
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Ответ bestvideox
Сыграл Реал дисциплинировано по счету, но если честно МС не повезло. Промах Де Брюйне с района 11 метров в конце второго тайма решил исход. В таких матчах шансов много не бывает.
МС свою удачу сполна использовал на Бернабеу,когда залетело все,что не должно было,Реал еще в первом тайме должен был 4 забивать.И в этом матче,не ошибись Рюди,Реал бы засушил игру и не было бы никаких допов.И да,по голевым моментам у обоих 3:3
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+11
План Сити заключался в том, чтобы доминировать в игре, а план Реала состоял в том, чтобы пройти в полуфинал.
Обе команды достигли своих целей!
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Ответ jimmy_berk
Комментарий скрыт
Внимание, требуется пожарная бригада, тут возгорание заднего прохода!
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Катать мяч по полю - не есть доминация. Реальных угроз воротам было не так уж и много.
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Сыграл Реал дисциплинировано по счету, но если честно МС не повезло. Промах Де Брюйне с района 11 метров в конце второго тайма решил исход. В таких матчах шансов много не бывает.
+9
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+6
Почему все, говоря о доминировании сити, не вспоминают как подошли команды к этому матчу? Сити практически в полном составе, на ходу, не проигрывавшие много матчей с одной стороны. И с другой мадрид без основных двух защитников, без нормального (для его уровня) форварда, с винисиусом и джудом на явном спаде и, самое главное, без лучшего в мире вратаря? Вот они и играли исходя из своих скромных возможностей. Требуйте красивой и атакующей игры в следущем сезоне, конда к команде присоединятся мбаппе, девис и эндрик
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Ответ Qarasik
Кончено выиграет. Баварские табуретки с плюшевым центром поля и ещё более плюшевой обороной Мадриду не соперник, а финалы Реал не проигрывает.
Не спорю,после Сити Реалу точно будет легко,но не стоит недооценивать немцев,им терять нечего,тем более это ЛЧ,здесь возможно все,а так,надеюсь Реал заберет 15 ЛЧ 🤍🤍
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Почему ты не играешь в Реале вместо Рюдигера?
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Ответ dr. cage
Реал сыграл в привычном для себя трофейном режиме.. И пока толпа носится с циферками Иксджи, Епрст и Еклмн от какого-нить Хускореда, как то теряется с виду инфа, что Реал львиную часть противостояния вёл в счёте.. И непобедимой армаде Пепа забили ни много ни мало, а 4 мяча.. Что по умолчанию могут себе позволить не только лишь все..
Мало кто может это делать? Ну вот Челси делали, а толку)
+3
-1
+2
Кончено выиграет. Баварские табуретки с плюшевым центром поля и ещё более плюшевой обороной Мадриду не соперник, а финалы Реал не проигрывает.
+4
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+2
В обоих матчах Реал вел в счете и самостоятельно выбирал оптимальный стиль игры для себя в зависимости от ситуации. Сити, напротив, постоянно отыгрывался, а значит делал только то, что вынужден. И кто тут доминировал?

Учитывая черти пойми какой состав обороны и нервничающего вратаря, который никогда в жизни не играл на таком уровне, Реал вообще-то растоптал Сити.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ошибкой это можно назвать, но когда твою вратарскую окружили 10 человек соперника с прострела тяжело выбить мяч не на одного из них.
+2
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Ответ bestvideox
Почему ты не играешь в Реале вместо Рюдигера?
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Харош😄
0
0
0
Ответ bestvideox
Ошибкой это можно назвать, но когда твою вратарскую окружили 10 человек соперника с прострела тяжело выбить мяч не на одного из них.
Комментарий удален модератором
Ответ bestvideox
Сыграл Реал дисциплинировано по счету, но если честно МС не повезло. Промах Де Брюйне с района 11 метров в конце второго тайма решил исход. В таких матчах шансов много не бывает.
Комментарий удален модератором
Ответ Rister81
МС свою удачу сполна использовал на Бернабеу,когда залетело все,что не должно было,Реал еще в первом тайме должен был 4 забивать.И в этом матче,не ошибись Рюди,Реал бы засушил игру и не было бы никаких допов.И да,по голевым моментам у обоих 3:3
какие 4 реал на Бернабеу забил голы с отскоков
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Ответ SaH4r.
Фанаты Реала такие: *Рандомный клуб играет в оборонительный футбол, проведя большую часть матча в обороне* - "фуу, антифутбол, автобус" *Реал буквально не выходит из своей штрафной* - "оборонительный мастер класс от Папы Карло, Реал - это Реал, магия Реала, чемпионский дух и прочие нелепейшие цитаты". Я уважаю Реал и некоторых игроков (Зидана, Касильяса, Модрича), но презираю двуличных и недалеких фанатов этого клуба (к сожалению их большинство).
Уже по 100 раз об этом писали. Не надоело одно и тоже как попугаи повторять?
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Ответ SaH4r.
Фанаты Реала такие: *Рандомный клуб играет в оборонительный футбол, проведя большую часть матча в обороне* - "фуу, антифутбол, автобус" *Реал буквально не выходит из своей штрафной* - "оборонительный мастер класс от Папы Карло, Реал - это Реал, магия Реала, чемпионский дух и прочие нелепейшие цитаты". Я уважаю Реал и некоторых игроков (Зидана, Касильяса, Модрича), но презираю двуличных и недалеких фанатов этого клуба (к сожалению их большинство).
Задача: Полуфинал ✅
Способы: Любые ✅
Полуфинал : ✅

Если Реал не выходил из штрафной, то как они забили 4 гола?
Сити из 17 угловых не создала но одного опасного момента. А забила и вовсе после ошибки Рюдигера.
Реал играл с Начо в обороне. И ты хочешь, чтоб Реал пошел вперед и пропустил 3-4 гола? Чтоб потом вы говорили, что Пеп переиграл Анчелотти? )
С Барселоной увидишь в какой футбол играет Реал, на днях)
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Ответ SPAIN 2010
Кто ты воин?
Туркмен
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Ответ SaH4r.
Фанаты Реала такие: *Рандомный клуб играет в оборонительный футбол, проведя большую часть матча в обороне* - "фуу, антифутбол, автобус" *Реал буквально не выходит из своей штрафной* - "оборонительный мастер класс от Папы Карло, Реал - это Реал, магия Реала, чемпионский дух и прочие нелепейшие цитаты". Я уважаю Реал и некоторых игроков (Зидана, Касильяса, Модрича), но презираю двуличных и недалеких фанатов этого клуба (к сожалению их большинство).
Ухаха да не горит у меня
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Ответ Ришад Хайруллин
да не перепутайте у Атлетико это тупой автобус а у реала другое
Все так.
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Ответ jimmy_berk
Комментарий скрыт
Харэ бурчать
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Ответ Любезный Коссутий
дети, вы спрашивали, что такое Катеначчо? пересмотрите матч в Манчестере - там классика от папы Карло.
Сами фанаты Мадрида во время матча критиковали Анчи за автобус. Мол так играть нельзя, Сити накажет за пассивность, надо атаковать. И я уверен, что в случае проигрыша обвинили бы Анчелотти в трусости, а некоторые вовсе говорили бы, что Анчи надо увольнять. Но этого не произошло, потому что Мадрид выиграл, тактика выбранная Анчи оправдала себя, и люди 5 минут назад критиковавшие его сразу переобулись.

В целом я считаю, что Анчелотти выбрал правильную тактику против Сити. Играть против Сити в атакующий футбол = самоубийство. Лучше отдать мяч и заманивать их в неудобные позиции, через которые горажане ничего сделать не смогут. Это в прошлом году показали и доказали Дортмунд и Интер. Но у обоих того класса, которое есть у Реала, для победы не хватило.
Поэтому раньше считал, что в случае сенсационного выхода Дортмунда или Атлетико в финал, самыми удобными для них соперниками стали бы Сити и Арсенал.
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Главное чтоб Бавария- Челси не исполнило времен Тухеля ….
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Тут как сказал классик: в футбол играют все, а побеждает Реал Мадрид)
Эталонный матч от Анчелотти и его банды. Как обычно на высоте.
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