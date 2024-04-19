«Арсенал» хочет усилить атаку – возможно подписание форварда и вингера. В сфере интересов – Тоуни, Дьокереш и Педру Нету

«Арсенал» намерен усилить состав на фоне поражения в Лиге чемпионов.

Английский клуб ранее выбыл из соревнования, уступив Баварии со счетом 2:3 по сумме двух матчей.

По информации ESPN, команда стремится укрепить состав в нескольких позиция, но приоритетом является усиление атакующей линии – рассматривая возможность приобретения как нападающего, так и вингера.

В сфере интересов « » находятся (« »), Виктор Дьокереш (« ») и Педру Нету (« »).