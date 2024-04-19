«Арсенал» хочет усилить атаку – возможно подписание форварда и вингера. В сфере интересов – Тоуни, Дьокереш и Педру Нету
«Арсенал» намерен усилить состав на фоне поражения в Лиге чемпионов.
Английский клуб ранее выбыл из соревнования, уступив Баварии со счетом 2:3 по сумме двух матчей.
По информации ESPN, команда стремится укрепить состав в нескольких позиция, но приоритетом является усиление атакующей линии – рассматривая возможность приобретения как нападающего, так и вингера.
В сфере интересов «Арсенала» находятся Айвен Тоуни («Брентфорд»), Виктор Дьокереш («Спортинг») и Педру Нету («Вулверхэмптон»).
Но им нужен топ форвард. Впринципе - Габи Исус таким и есть. Просто вылечите его по нормальному раз и навсегда, а не кидайте постоянно недолеченным в пекло.