«Арсенал» хочет усилить атаку – возможно подписание форварда и вингера. В сфере интересов – Тоуни, Дьокереш и Педру Нету

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Вулверхэмптон Брентфорд Айвен Тоуни Педру Нету Виктор Дьокереш Футбол

«Арсенал» намерен усилить состав на фоне поражения в Лиге чемпионов.

Английский клуб ранее выбыл из соревнования, уступив Баварии со счетом 2:3 по сумме двух матчей.

По информации ESPN, команда стремится укрепить состав в нескольких позиция, но приоритетом является усиление атакующей линии – рассматривая возможность приобретения как нападающего, так и вингера.

В сфере интересов «Арсенала» находятся Айвен ТоуниБрентфорд»), Виктор Дьокереш («Спортинг») и Педру Нету («Вулверхэмптон»).

34 комментария
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Тоуни под 30 лет уже, обойдется лямов в 70-80, а ничем не лучше Жезуса. Дьокереш деревянный для комбинационной игры, да и забивает много пока только на уровне портульгальской лиги. Педру вообще несерьёзно, Сака и Мартинелли во всём сильнее, да и Троссар тоже, пожалуй. Вот Исака из Ньюкасла бы выцепить, забивной, мощный, бегущий, с техникой и к лиге адаптирован.
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Хорошее усиление для борьбы за топ 6
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Исаак точно усилит команду и времени на адаптацию не уйдет. Дьокереш стоит сколько же, а будет еще оклиматизироваться. Главное, чтобы Нью был готов продать летом своего нападающего - Арсенал сейчас сладкая булочка для потенциальных новичков.
Дьокереш так то в Ковентри 3 сезона отбегал, и до этого сезон в Суонси, о какой акклиматизации может идти речь.
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Ответ <Inter>
Педру Нету разве рассматривают не как сменщика Сака?
У него ценник больше 50млн и он в этом сезоне уже пропустил 3 месяца из-за травм, зачем такой сменщик нужен? Лучше уж свою молодежь подтягивать тогда, а эти деньги вложить в готового игрока основы.
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Данные кандидатуры это не более, чем усиление скамейки.
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Ответ Dastanation
Хвича на левый фланг как влитой встанет, у них эта позиция слаба, плюс Влахович или Осимхен из доступных,остальные коты в мешке,думаю эти люди которые могут делать разницу
Только не Влахович
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Артета попросил купить ему Исака. Если не получиться - стоит попытаться купить Тони за 30-40.
Но им нужен топ форвард. Впринципе - Габи Исус таким и есть. Просто вылечите его по нормальному раз и навсегда, а не кидайте постоянно недолеченным в пекло.
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А подпишут условного Стерлинга
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Ответ Милдронат Бромантанов
Тоуни под 30 лет уже, обойдется лямов в 70-80, а ничем не лучше Жезуса. Дьокереш деревянный для комбинационной игры, да и забивает много пока только на уровне портульгальской лиги. Педру вообще несерьёзно, Сака и Мартинелли во всём сильнее, да и Троссар тоже, пожалуй. Вот Исака из Ньюкасла бы выцепить, забивной, мощный, бегущий, с техникой и к лиге адаптирован.
Вариант с Опендой тоже кажется неплохим
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Ответ Chyngyz Orozaliev
Дьок дерево) инфокарту хотяб посмотри, он создает милйон моментов, эт вам не Холланд афк стоящий в штрафной
Можно назвать поленом еще. Очередное бесполезное дерево как и хохланд. На уровне Португалии он может и хорош. Но один сезон не показатель, да и уровень лиги говорит за себя. У них там каждый сезон ноунейм снайпер появляется которого за бешеннные бабки берут а он не тянет.
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Дьокереш показывает феноменальную игру и стату. Его на диаграмме сравнивали с Холландом. И по тем данным он заметно превосходит Холланда по всем показателям, кроме xG
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Нужен Осимхен
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Ответ AleKul
Дьокереш так то в Ковентри 3 сезона отбегал, и до этого сезон в Суонси, о какой акклиматизации может идти речь.
У Дьокереша просто очень низкий потолок. Даже Дарвин Нуньес выглядит технарем на его фоне
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Ответ S H A R K
Дьокереш показывает феноменальную игру и стату. Его на диаграмме сравнивали с Холландом. И по тем данным он заметно превосходит Холланда по всем показателям, кроме xG
Дьокереш обычное полено. Какой Холланд? Он много раз хуже Хаверца
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Ответ Милдронат Бромантанов
Тоуни под 30 лет уже, обойдется лямов в 70-80, а ничем не лучше Жезуса. Дьокереш деревянный для комбинационной игры, да и забивает много пока только на уровне портульгальской лиги. Педру вообще несерьёзно, Сака и Мартинелли во всём сильнее, да и Троссар тоже, пожалуй. Вот Исака из Ньюкасла бы выцепить, забивной, мощный, бегущий, с техникой и к лиге адаптирован.
Всё правильно. Тоуни - это 30-40 млн. Швед - где-то 40-45 максимум. Нето - около 40 с учетом травматичности. Понятное дело, что за такие деньги продавать их никто не будет, (может только Тоуни) а дороже они не стоят. Да и смысл за ними идти, только если Арсенал не попадет в ЛЧ . Сомневаюсь, что они дадут какой-то буст команде. Если удастся продать всех своих Жезусов, Парти, Зинченко и прочих Смитов-Роу, то с учётом участия в следующей ЛЧ, можно пойти за Исаком, Соланке или даже красавцем Родригой, если в Реал явится Мбаппе, и вытеснит его из основы. Влахович - тоже по мне вариант, но не факт, что он вообще захочет в Англию, и сумеет в ней заиграть
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Ответ Милдронат Бромантанов
Тоуни под 30 лет уже, обойдется лямов в 70-80, а ничем не лучше Жезуса. Дьокереш деревянный для комбинационной игры, да и забивает много пока только на уровне портульгальской лиги. Педру вообще несерьёзно, Сака и Мартинелли во всём сильнее, да и Троссар тоже, пожалуй. Вот Исака из Ньюкасла бы выцепить, забивной, мощный, бегущий, с техникой и к лиге адаптирован.
Тоуни лучше Жезуса как минимум статистикой
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Ну все те, кто в списке, не сказать, чтоб прям усиление. Троссард такой же уже был. Надо что-то посерьезнее.
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Разный уровень. Ковентри - Спортинг. Арсенал другой уровень. Исаак уже готовый топ.
Готовый топ? Ну может в натяжкой. Только вот за него Ньюкасл 100 млн. может запросить.
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Ответ Милдронат Бромантанов
Тоуни под 30 лет уже, обойдется лямов в 70-80, а ничем не лучше Жезуса. Дьокереш деревянный для комбинационной игры, да и забивает много пока только на уровне портульгальской лиги. Педру вообще несерьёзно, Сака и Мартинелли во всём сильнее, да и Троссар тоже, пожалуй. Вот Исака из Ньюкасла бы выцепить, забивной, мощный, бегущий, с техникой и к лиге адаптирован.
Педру Нету разве рассматривают не как сменщика Сака?
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Ответ Подкат Мальдини
Арсеналу нужен Леау
В игре без мяча не вывезет требований Артеты
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Ответ Подкат Мальдини
Арсеналу нужен Леау
Нет. Слишком нестабильный.
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Ответ Любезный Коссутий
успехов))
Просто озвучил цену этому бегунку ,не более ))
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Ответ Бульон Швепс
25 максимум
успехов))
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Ответ Подкат Мальдини
Арсеналу нужен Леау
100+ миллионов
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Разный уровень. Ковентри - Спортинг. Арсенал другой уровень. Исаак уже готовый топ.
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Зачем этот хрусталь Нету? Ради 20-ти матчей за сезон?
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Кто из этих людей усилит клуб?
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Исаак точно усилит команду и времени на адаптацию не уйдет. Дьокереш стоит сколько же, а будет еще оклиматизироваться. Главное, чтобы Нью был готов продать летом своего нападающего - Арсенал сейчас сладкая булочка для потенциальных новичков.
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Хвича на левый фланг как влитой встанет, у них эта позиция слаба, плюс Влахович или Осимхен из доступных,остальные коты в мешке,думаю эти люди которые могут делать разницу
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Арсеналу нужен Леау
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