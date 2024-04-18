Тухель ответил критикам после победы над «Арсеналом»: «Критика взялась от СМИ, а теперь вы спрашиваете меня, чувствую ли я удовлетворение от сезона?»

Томас Тухель припомнил журналистам критику после выхода в полуфинал ЛЧ.

« » прошла « » в четвертьфинале чемпионов, победив в ответном матче со счетом 1:0 (2:2 – первый матч).

Главный тренер мюнхенцев , который покинет команду в конце сезона, ответил на вопрос, чувствует ли он какое-либо удовлетворение от того, как сложился его сезон с «Баварией».

«Откуда взялась критика? От вас, от СМИ. А теперь вы спрашиваете меня, чувствую ли я удовлетворение?

Все так, как есть. Я отдавал и буду отдавать все силы с первого дня и до последнего дня», – сказал Тухель.