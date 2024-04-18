Тухель ответил критикам после победы над «Арсеналом»: «Критика взялась от СМИ, а теперь вы спрашиваете меня, чувствую ли я удовлетворение от сезона?»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель припомнил журналистам критику после выхода в полуфинал ЛЧ.

«Бавария» прошла «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов, победив в ответном матче со счетом 1:0 (2:2 – первый матч).

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель, который покинет команду в конце сезона, ответил на вопрос, чувствует ли он какое-либо удовлетворение от того, как сложился его сезон с «Баварией».

«Откуда взялась критика? От вас, от СМИ. А теперь вы спрашиваете меня, чувствую ли я удовлетворение?

Все так, как есть. Я отдавал и буду отдавать все силы с первого дня и до последнего дня», – сказал Тухель.

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3 комментария
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Да уж. Может, надо дождаться окончания сезона, чтобы спрашивать об удовлетворённости его результатами?
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Вообще учитывая как высоко забрались Боруссия и Бавария в ЛЧ, да и Лейпциг был не плох, я думаю удовлетворение должен чувствовать Алонсо, ибо он заранее оформил чемпионство в Бундеслиге, из которой 2 команды вышли в полуфинал ЛЧ, а Лейпциг вылетел от Реала…
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Для Баварии, как и Реала, Сити в принципе - выход в полуфинал ЛЧ не достижение, а задача-минимум на сезон в еврокубках. Так что Тухелю дифирамбы петь пока что рано. В целом всё ещё неудовлетворительный сезон у немцев.

Вот для Хави и Барсы, условно, ПСЖ - да. Выход в четверть-финал будет достижением.
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