Тухель ответил критикам после победы над «Арсеналом»: «Критика взялась от СМИ, а теперь вы спрашиваете меня, чувствую ли я удовлетворение от сезона?»
Томас Тухель припомнил журналистам критику после выхода в полуфинал ЛЧ.
«Бавария» прошла «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов, победив в ответном матче со счетом 1:0 (2:2 – первый матч).
Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель, который покинет команду в конце сезона, ответил на вопрос, чувствует ли он какое-либо удовлетворение от того, как сложился его сезон с «Баварией».
«Откуда взялась критика? От вас, от СМИ. А теперь вы спрашиваете меня, чувствую ли я удовлетворение?
Все так, как есть. Я отдавал и буду отдавать все силы с первого дня и до последнего дня», – сказал Тухель.
Вот для Хави и Барсы, условно, ПСЖ - да. Выход в четверть-финал будет достижением.