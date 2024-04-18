«Динамо» поздравило болельщиков со 101-летием клуба: «С праздником, поклонники лучшего клуба в мире!»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Футбол

«Динамо» поздравило болельщиков с днем рождения клуба.

Сегодня исполнился 101 год со дня основания клуба.

«В четверг исполняется 101 год со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и футбольного клуба «Динамо» Москва. На учредительном собрании общества, состоявшемся 18 апреля 1923 года, были утверждены наши родные бело-голубые цвета и эмблема. Спустя 5 лет команда обрела свой дом в Петровском парке, который с годами становился только лучше.

Все это время наш клуб постоянно растет и развивается во многом благодаря нашим преданным болельщикам. Мы стремимся становиться лучше для того, чтобы радовать вас как можно чаще. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и добиться новых успехов. С праздником, поклонники лучшего клуба в мире!» – говорится в сообщении «Динамо».

14 комментариев
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С днем рождения Динамо!
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Спасибо, но мы заждались настоящего праздника.
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Всех с днем рождения! Нам нужны от вас другие поздравления! И уже давно.
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Динамо Москва - старейший футбольный клуб страны, обошедшийся без придумывания даты своего основания. Она чётко зафиксирована. Всех причастных поздравляю!
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Победами надо поздравлять.
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Здесь хоть всё правильно.
А то, одни лыжники, другие кружок спорта... Какое отношение лыжники имеют к футболу и тем более к Советской Армии? Ещё бы кружок умелые руки приплели.
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Начали за здравие , а закончили за упокой . Погорячились с "лучшим в мире клубом" , у которого скоро будет юбилей в 2026 году - 50 лет без чемпионства . Болельщики не виноваты в дурости официальных поздравляльщиков , поэтому я поздравляю только вменяемых болельщиков Динамо .
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Всех болельщиков Динамо и адекватных болельщиков других клубов с Днём рождения Динамо !!!
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Блу-уайт Динамайт!

Динамо Москоу уэоуэ

дИнамо! дИнамо!
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Почему Динамо поздравляет болельщиков какого-то другого клуба?
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С днюхой Динамо! В волейболе болею за вас, как за братский клуб!
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