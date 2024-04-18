«Динамо» поздравило болельщиков со 101-летием клуба: «С праздником, поклонники лучшего клуба в мире!»

«Динамо» поздравило болельщиков с днем рождения клуба.

Сегодня исполнился 101 год со дня основания клуба.

«В четверг исполняется 101 год со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и футбольного клуба «Динамо» Москва. На учредительном собрании общества, состоявшемся 18 апреля 1923 года, были утверждены наши родные бело-голубые цвета и эмблема. Спустя 5 лет команда обрела свой дом в Петровском парке, который с годами становился только лучше.

Все это время наш клуб постоянно растет и развивается во многом благодаря нашим преданным болельщикам. Мы стремимся становиться лучше для того, чтобы радовать вас как можно чаще. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и добиться новых успехов. С праздником, поклонники лучшего клуба в мире!» – говорится в сообщении « ».