Вратарь «Ростова» Медведев о Кубке России: «И Карпину, и команде, и городу хочется, чтобы мы выиграли»
Никита Медведев заявил о желании «Ростова» выиграть Фонбет Кубок России.
Во втором раунде полуфинала Пути регионов дончане встретятся дома с «Балтикой» 30 апреля.
— У Карпина в тренерской карьере нет ни одного трофея. «Ростов» хочет подарить ему Кубок России?
— Очень.
— Он мечтает о трофее?
— Думаю, что любой человек мечтает о трофее, и Георгиевич в том числе. И Георгиевичу, и команде, и городу хочется, чтобы мы выиграли. Никто не будет скрывать, что мы хотим выиграть трофей, — сказал вратарь «Ростова».
Со стороны можно так и подумать. Все кто не нужен для игры со Спартаком поехали играть с Уралом. Но мы то знаем, что с самого начала кубка Карпин играл вторым составом и игроки растут на глазах!