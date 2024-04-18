Вратарь «Ростова» Медведев о Кубке России: «И Карпину, и команде, и городу хочется, чтобы мы выиграли» 

Теги Ростов ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Никита Медведев Футбол

Никита Медведев заявил о желании «Ростова» выиграть Фонбет Кубок России.

Во втором раунде полуфинала Пути регионов дончане встретятся дома с «Балтикой» 30 апреля.

— У Карпина в тренерской карьере нет ни одного трофея. «Ростов» хочет подарить ему Кубок России?

— Очень.

— Он мечтает о трофее?

— Думаю, что любой человек мечтает о трофее, и Георгиевич в том числе. И Георгиевичу, и команде, и городу хочется, чтобы мы выиграли. Никто не будет скрывать, что мы хотим выиграть трофей, — сказал вратарь «Ростова».

21 комментарий
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Ответ Сергей Волуйский
Было бы здорово в Лужниках Зенит обыграть и на пригородном ,сойдя с ,, Тихого Дона ", проитись колонной по Садовой
Да, было бы здорово, но для начала в Лужники ’доехать" надо.
+8
0
+8
Было бы здорово в Лужниках Зенит обыграть и на пригородном ,сойдя с ,, Тихого Дона ", проитись колонной по Садовой
+8
-1
+7
Ответ Сергей Волуйский
Было бы здорово в Лужниках Зенит обыграть и на пригородном ,сойдя с ,, Тихого Дона ", проитись колонной по Садовой
Обыграть или не обыграть Зенит в финале - это уж как получится ;) Но сам по себе финал кубка Ростов-Зенит было бы очень интересно посмотреть. Поскольку сходу не могу вспомнить, был ли такой кубковый финал хоть когда-нибудь. Видимо, не было. Да и Ростов - команда играющая, азартная. Матч против Зенита, буде он случится, может стать украшением всего этого розыгрыша.
+7
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+6
Ответ xyg2rdwzx4
Выиграет, выиграет и кубок и все все все выиграет..только таблеточки принимайте пожалуйста по расписанию)
утром принял, спасибо!а вот дневные забыл взять(
+7
-3
+4
Ответ MihuS
И Игнашевичу, и команде и Калининграду тоже хочется, чтобы Балтика выиграла 👍🏻
Так никто же и не запрещает им мечтать о подобном.
+5
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+4
И Игнашевичу, и команде и Калининграду тоже хочется, чтобы Балтика выиграла 👍🏻
+4
-1
+3
Было бы шикарно создать тралицию выигрывать Кубок каждые 10 лет, но пока что о подобном можно только мечтать.
+3
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+2
ну, Ростов показывает живую игру...Удачи!
+2
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+2
Ответ eftomolgy
Ростов играл в финале только со Спартаком и Краснодаром. Ещё у СКА Ростов было три финала кубка СССР, но это уже другая команда и другая история
Тем интереснее был бы финал Ростов-Зенит, кстати.
+2
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Ответ Vatikan
но выиграет его Спартак
Выиграет, выиграет и кубок и все все все выиграет..только таблеточки принимайте пожалуйста по расписанию)
+5
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+2
Ответ Циник Петербургский
Обыграть или не обыграть Зенит в финале - это уж как получится ;) Но сам по себе финал кубка Ростов-Зенит было бы очень интересно посмотреть. Поскольку сходу не могу вспомнить, был ли такой кубковый финал хоть когда-нибудь. Видимо, не было. Да и Ростов - команда играющая, азартная. Матч против Зенита, буде он случится, может стать украшением всего этого розыгрыша.
Ростов играл в финале только со Спартаком и Краснодаром. Ещё у СКА Ростов было три финала кубка СССР, но это уже другая команда и другая история
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Так сильно хочет?! Или больше хочет Спартак выиграть?! (одного зайца Георгич поймал, остался второй).
Со стороны можно так и подумать. Все кто не нужен для игры со Спартаком поехали играть с Уралом. Но мы то знаем, что с самого начала кубка Карпин играл вторым составом и игроки растут на глазах!
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Да, было бы здорово, но для начала в Лужники ’доехать" надо.
А зачем ,, садиться " если не уверен , что доедешь ?? Я УВЕРЕН , что доедем
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Ответ R.N/D
Так сильно хочет?! Или больше хочет Спартак выиграть?! (одного зайца Георгич поймал, остался второй). Со стороны можно так и подумать. Все кто не нужен для игры со Спартаком поехали играть с Уралом. Но мы то знаем, что с самого начала кубка Карпин играл вторым составом и игроки растут на глазах!
Вчера перед матчем была инфа, что в прошлом сезоне за чемпионат мы заработали 755 млн призовых, а в Кубке 78.
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Оооо, молодой и перспективный вратарь. Давно не слышал про него
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Ответ Максим
Зачем этот любительский кубок вам нужен? Что вы так себя не уважаете?
А зачем ты себя так унижаешь?
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Это было бы классно. Божович, когда с Дзюбой взял кубок, это был праздник для города.
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Ответ Сергей Волуйский
А зачем ,, садиться " если не уверен , что доедешь ?? Я УВЕРЕН , что доедем
Я по пословице "Не говори "гоп"..."
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