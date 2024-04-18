Вратарь «Ростова» Медведев о Кубке России: «И Карпину, и команде, и городу хочется, чтобы мы выиграли» 

Никита Медведев заявил о желании «Ростова» выиграть Фонбет Кубок России.

Во втором раунде полуфинала Пути регионов дончане встретятся дома с «Балтикой» 30 апреля.

— У Карпина в тренерской карьере нет ни одного трофея. «Ростов» хочет подарить ему Кубок России?

— Очень.

— Он мечтает о трофее?

— Думаю, что любой человек мечтает о трофее, и Георгиевич в том числе. И Георгиевичу, и команде, и городу хочется, чтобы мы выиграли. Никто не будет скрывать, что мы хотим выиграть трофей, — сказал вратарь « ».