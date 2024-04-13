Камавинга о Роналду: «Образец для подражания для всех. То, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Мы можем только вдохновляться им»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга рассказал, что вдохновляется Криштиану Роналду.

– У меня такое ощущение, что у тебя есть частичка менталитета Криштиану Роналду.

– Конечно, он образец для подражания. Я думаю, что он образец для подражания для всех. То, что он делает, невероятно, и то, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Мы можем только вдохновляться им, – сказал полузащитник «Реала» в интервью Oh My Goal – France.

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11 комментариев
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Ответ Quya Piu
Как игрок ,Роналду добился многого, но как человек-характер, это отвратительно!
Как человека мы его не знаем. Можно ли сказать, что он вспыльчивый, да, делает ли это его плохим, нет.
+10
-5
+5
Фактос
+9
-5
+4
О, секта аргентинского Хасбика уже тут.
+10
-6
+4
Ответ superbro
Как человека мы его не знаем. Можно ли сказать, что он вспыльчивый, да, делает ли это его плохим, нет.
роналду плохой пример.!
+3
0
+3
Ответ Quya Piu
Как игрок ,Роналду добился многого, но как человек-характер, это отвратительно!
Поддерживаю.
+3
0
+3
Как же так, столько молодых признаются, что их кумир Роналду, но он же только в пустые замыкает, вечно второй и без Кубка Мира 🧐
+1
0
+1
Образец для подражания для всех ,ну никак такого быть не может.
+3
-3
0
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