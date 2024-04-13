Камавинга о Роналду: «Образец для подражания для всех. То, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Мы можем только вдохновляться им»

Эдуардо Камавинга рассказал, что вдохновляется Криштиану Роналду.

– У меня такое ощущение, что у тебя есть частичка менталитета .

– Конечно, он образец для подражания. Я думаю, что он образец для подражания для всех. То, что он делает, невероятно, и то, чего он добился за свою карьеру, невероятно. Мы можем только вдохновляться им, – сказал полузащитник « » в интервью Oh My Goal – France.