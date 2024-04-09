Ван Перси может возглавить «Херенвен». Клуб идет 11-м в чемпионате Нидерландов

Теги Робин ван Перси высшая лига Нидерланды Фейеноорд Херенвен Фейеноорд U-19 Футбол

Робин ван Перси может впервые возглавить взрослую команду.

По информации De Telegraaf, бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» может стать главным тренером «Херенвена». Он уже провел переговоры с гендиректором клуба Ферри де Ханом. Они вместе играли за «Фейеноорд». 

В данный момент ван Перси занимает пост главного тренера «Фейеноорда U19». У него есть возможность перейти в команду U21 в следующем сезоне. 

«Херенвен» занимает 11-е место в таблице чемпионата Нидерландов, набрав 33 очка после 29 туров.

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2 комментария
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удачи РВП в большом футболе, в качестве тренера.
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Прибавится седых волос от такой неблагодарной работы👨‍🦳
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