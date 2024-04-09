Ван Перси может возглавить «Херенвен». Клуб идет 11-м в чемпионате Нидерландов

Робин ван Перси может впервые возглавить взрослую команду.

По информации De Telegraaf, бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» может стать главным тренером « ». Он уже провел переговоры с гендиректором клуба Ферри де Ханом. Они вместе играли за «Фейеноорд».

В данный момент ван Перси занимает пост главного тренера «Фейеноорда U19». У него есть возможность перейти в команду U21 в следующем сезоне.

«Херенвен» занимает 11-е место в таблице чемпионата Нидерландов, набрав 33 очка после 29 туров.