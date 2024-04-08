Луис Фернандес хочет, чтобы Хави остался: «Барса» у него в сердце. Гвардиола тоже ошибается, хотя и меньше»

Луис Фернандес хочет, чтобы Хави остался в «Барселоне».

– Вы говорили, что хотели бы, чтобы остался...

– Дело в том, что у Хави в сердце «Барса», а у меня – «ПСЖ», «Канн» и «Атлетик». Хави олицетворяет «Барсу», которая играла очень хорошо, которая выиграла все, которая доставляла удовольствие футбольным болельщикам.

В прошлом году он стал чемпионом, я не понимаю, почему он уходит из-за того, что в этом сезоне этого сделать не получится. Он привлекает в основную команду таких молодых игроков, как и [Ямаль].

«Барса», несомненно, снова будет на вершине. Мне нравился Хави как игрок и нравится как тренер. Иногда он ошибается, но я тоже ошибался. Гвардиола тоже допускает ошибки, хотя и меньше, потому что он очень талантлив, – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции.