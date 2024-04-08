Луис Фернандес хочет, чтобы Хави остался: «Барса» у него в сердце. Гвардиола тоже ошибается, хотя и меньше»

Теги Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Луис Фернандес Ламин Ямаль Пау Кубарси Футбол

Луис Фернандес хочет, чтобы Хави остался в «Барселоне».

– Вы говорили, что хотели бы, чтобы Хави остался...

– Дело в том, что у Хави в сердце «Барса», а у меня – «ПСЖ», «Канн» и «Атлетик». Хави олицетворяет «Барсу», которая играла очень хорошо, которая выиграла все, которая доставляла удовольствие футбольным болельщикам.

В прошлом году он стал чемпионом, я не понимаю, почему он уходит из-за того, что в этом сезоне этого сделать не получится. Он привлекает в основную команду таких молодых игроков, как Кубарси и Ламин [Ямаль].

«Барса», несомненно, снова будет на вершине. Мне нравился Хави как игрок и нравится как тренер. Иногда он ошибается, но я тоже ошибался. Гвардиола тоже допускает ошибки, хотя и меньше, потому что он очень талантлив, – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции.

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7 комментариев
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Хави реально подходит для Барселоны
+4
0
+4
Ответ Денис Ширинов
Оставайся, весь мир этого ждет🤣
дениська...
+2
0
+2
Лучший вариант для Барселоны Здесь и сейчас это оставить Хави!
+3
-2
+1
Ответ Влад Аронофски
у Хави в сердце барса и поэтому его сердце на 100кг весит больше чем другие сердца
Пафос 80 lvl
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