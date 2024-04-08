Родриго о дубле в игре с «Ман Сити» в 2022-м: «Мой статус в футболе сильно изменился. Это стало шагом вперед в карьере»
Родриго рассказал об изменении статуса после дубля в матче с «Манчестер Сити».
В 2022 году «Реал» и «Манчестер Сити» играли в полуфинале Лиги чемпионов.
В ответном матче мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1 и вышел в финал турнира, а полузащитник «Реала» Родриго сделал дубль во втором тайме.
«Эта игра многое изменила в моей жизни. После этих двух голов мой статус в футболе сильно изменился.
Люди начали смотреть на меня другими глазами. Эти два гола стали шагом вперед в моей карьере», – сказал Родриго.
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