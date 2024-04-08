Родриго о дубле в игре с «Ман Сити» в 2022-м: «Мой статус в футболе сильно изменился. Это стало шагом вперед в карьере»

Родриго рассказал об изменении статуса после дубля в матче с «Манчестер Сити».

В 2022 году «Реал» и « » играли в полуфинале .

В ответном матче мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1 и вышел в финал турнира, а полузащитник « » сделал дубль во втором тайме.

«Эта игра многое изменила в моей жизни. После этих двух голов мой статус в футболе сильно изменился.

Люди начали смотреть на меня другими глазами. Эти два гола стали шагом вперед в моей карьере», – сказал Родриго.