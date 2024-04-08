Родриго о дубле в игре с «Ман Сити» в 2022-м: «Мой статус в футболе сильно изменился. Это стало шагом вперед в карьере»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Родриго Футбол

Родриго рассказал об изменении статуса после дубля в матче с «Манчестер Сити».

В 2022 году «Реал» и «Манчестер Сити» играли в полуфинале Лиги чемпионов.

В ответном матче мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1 и вышел в финал турнира, а полузащитник «Реала» Родриго сделал дубль во втором тайме.

«Эта игра многое изменила в моей жизни. После этих двух голов мой статус в футболе сильно изменился.

Люди начали смотреть на меня другими глазами. Эти два гола стали шагом вперед в моей карьере», – сказал Родриго.

39 комментариев
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Еще раз. Сити пропустил 6 мячей за 2 игры. У вас все в порядке?
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-5
+17
Ответ Football_legend
Отскок века
Команда забила 3 мяча. Ну, кем надо быть, чтоб назвать это отскоком?
+16
-5
+11
Ответ Axs Men
А когда в следующем году Сити размазал Реал, статус изменился или нет?
Сити может мазать дальше кого хочет. Тот легендарный дубль Родриго за 2 минуты у него уже никто и никогда не отнимет
+15
-7
+8
Как бы дальше не сложилось Родриго уже точно в истории Реала. В том розыгрыше у него ещё был важнейший гол Челси, который перевел игру в дополнительное время
+8
-4
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как бы дальше не сложилось Родриго уже точно в истории Реала. В том розыгрыше у него ещё был важнейший гол Челси, который перевел игру в дополнительное время
В том розыгрыше у Реала каждый гол был чуть ли не важнейшим, хотя что им только помешало спокойно на СБ игру против Челси закрыть. Хотя по факту в том розыгрыше только перформансы Бензема и Куртуа могут считаться важнейшими
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Ответ Алексей Елистратов
Как по мне, это реинкарнация Лукаса Моуры из Тоттенхема, который тоже вошел в историю. Один удачный турнир, спас команду. Но не сказать, что потом прям его скилл вырос настолько, чтобы он разрывал. Да, мелькает иногда, но в основном просто существует, нежели дальше переписывает историю футбола.
Родриго сейчас 23года, алло
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Ответ Правдоруб Денисов
Родриго - классный футболист, если Мбаппе займет его место в Реале, то нужно менять клуб. Бразилец усилит любую команду, в том же Челси смог бы усилить позицию и составить интересную тройку с Палмером и Нкунку
10 команду АПЛ не сложно усилить
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Ответ ShamilK
Уже напоминают Букина с его хет-триком в финале турнира кожаный мяч. Когда обсуждают уровень его игры или критикуют, то сразу вспоминают эти голы против Сити двухлетней давности. Давайте еще Бейла вернем, он ведь два гола против Ливерпуля в финале забил. В первом голе вообще все Бензема сделал, который отдал ассист в полупустые в тяжелейшей ситуации. Почему не вспоминают Менди, который с пустых вытащил или Куртуа, который в той ЛЧ в каждом матче по 10 сейвов делал? Как его статус изменился? Как был середняком, который в том матче забил две шары, так им и остался. Посредственный дриблинг, нулевая игра в пас, нулевая техника - это все про родриго.
Нулевая техника и дриблинг ? ты или в глаза долбишься , либо никогда его игры не видел
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Родриго - классный футболист, если Мбаппе займет его место в Реале, то нужно менять клуб. Бразилец усилит любую команду, в том же Челси смог бы усилить позицию и составить интересную тройку с Палмером и Нкунку
+1
-1
0
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как бы дальше не сложилось Родриго уже точно в истории Реала. В том розыгрыше у него ещё был важнейший гол Челси, который перевел игру в дополнительное время
Как по мне, это реинкарнация Лукаса Моуры из Тоттенхема, который тоже вошел в историю. Один удачный турнир, спас команду. Но не сказать, что потом прям его скилл вырос настолько, чтобы он разрывал. Да, мелькает иногда, но в основном просто существует, нежели дальше переписывает историю футбола.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Здоровья тебе
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Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Правдоруб Денисов
Родриго - классный футболист, если Мбаппе займет его место в Реале, то нужно менять клуб. Бразилец усилит любую команду, в том же Челси смог бы усилить позицию и составить интересную тройку с Палмером и Нкунку
Пхахаха
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Ответ vtsch4svws
Этим и запомнится после завершения карьеры, так как футболист посредственный
😂😂😂
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Ответ CHELSEA_2008
Реал может побеждать сколько угодно дальше, но унижение от Сити 4:0 и требл горожан останется на века 😃
Ага пазол🤡. Это всего лишь игра, так что не преувеличивай.
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Ответ Rister81
Вы так гордитесь этим матчем,особенно когда Сити был на пике,пока Реал подходил к матчу на спаде и без опорника.Теперь увидим,что из себя представляет Сити без Уокера/Гюнды/Мареза + уставший после стольких матчей,молись,чтобы Анчи не выбрал такую же тактику,как Ливерпуль,который разнес Сити на Энфилде.
Ох эти разносы со счётом 1-1 😁, у Реала это называется характер когда счёт не по игре, а вот у Сити это разнос😁. По факту во всех 6 последних матчах между ними Реал всегда играл слабее, получается он всегда не в форме перед встречей с Сити?
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Ответ Max Kirievsky
Команду возили лицом в газон 170 минут, конечно отскок
Как можно возить 170 минут и пропустить 6 мячей ? получается если бы они еще и не возили реал, то вообще пустили бы мячей 15?
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Ответ Football_legend
Отскок века
Ливерпуль 1-1 Сити,фол Доку
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Ответ CHELSEA_2008
2 с пенальти.
И?
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Помню ответку с Сити когда игрок Сити сфолил на Дейке,судья продолжил игру и Сити забил.
Осторожнее с судьями и защам Реала осторожнее с актрисами Гвардиолы.
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Ждём такого же в двух ближайших матчах с МанСити !
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